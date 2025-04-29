香港舞台劇獎頒獎禮｜梁祖堯蘇玉華封劇帝后　葛民輝獲最佳男配角

《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》昨晚（28/4）於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行，頒發了26個常設獎項。本屆的候選劇目共有71齣，經70位評審委員提名後，21個劇團29個製作共83位劇場工作者獲提名，然後再經全體評審及團體會員代表投票選出各獎項得主。



《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》共頒發了26個常設獎項。（大會提供）

本屆舞台劇獎頒獎禮與上屆情況相若，儘管資源短缺，正如本屆主題「The Show Must Go On」所言，主辦單位香港戲劇協會（劇協）仍然本著推動本地劇壇發展的初心，守護這個屬於劇場人的重要時刻。劇協早前透過發售紀念品籌募經費，並得到眾多劇場工作者無償出心出力協助，在各界熱心人士鼎力支持下，頒獎禮最終得以順利舉行。惟因場地座位有限，是次頒獎禮僅能邀請候選者及相關團體代表出席；為讓廣大劇迷同樣能夠參與見證，活動一如以往設有網上直播，與所有關心香港劇壇的朋友，一同分享每一份努力與喜悅。

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頒獎禮甫開始，會長馮祿德便高呼：「The Show Must Go On！」他分享道，早前在設計紀念品時，特別搜集了一些戲行用語，希望印在書簽上。最終找到這句金句，覺得既有代表性，又深刻反映戲劇人的精神，於是索性將「The Show Must Go On」定為第33屆舞台劇獎的主題。

馮祿德致辭時表示：「差不多每一位前輩、每一位戲劇老師都教導我們，無論發生甚麼事，這台戲都一定要演下去。無論是籌備、排練，甚至演出期間，都難免會遇到各種突發情況與困難；但設法令每一場戲更好，正正就是我們戲劇人的基本態度。救戲的過程，往往驚險又刺激——但這就是戲劇人，我們總是在困境中堅守理想，秉持信念，努力創作，奮力向前！」

風車草劇團憑《Di-Dar》奪得七項大獎成為本屆大贏家，包括最佳男主角（喜劇／鬧劇）梁祖堯。（大會提供）

風車草劇團憑《Di-Dar》奪得七項大獎成為本屆大贏家，包括：最佳製作、年度優秀製作、最佳男主角（喜劇／鬧劇）梁祖堯、最佳女主角（喜劇／鬧劇）邵美君、最佳男配角（喜劇／鬧劇）葛民輝、以及最佳音響設計-陳詠杰及最佳填詞-晴天林，成績可喜可賀﹗梁仲恆亦憑風車草劇團的《餐廳》奪取首個最佳男配角（ 悲劇／ 正劇）獎項，他領獎時興奮大呼：「我恨咗好耐喇！」此外，本屆更首次設立五項音樂劇的獎項，分別有最佳音樂劇男女主角、男女配角及最佳音樂劇編舞，以表揚及鼓勵一眾優秀的音樂劇工作者。

梁仲恆亦憑風車草劇團的《餐廳》奪取首個最佳男配角（ 悲劇／ 正劇）。（大會提供）

葛民輝憑《Di-Dar》奪得最佳男配角（喜劇／鬧劇）。（大會提供）

謝君豪爆笑登場，主持頒發最佳男女主角等多個重要獎項。鄧偉傑憑《六號病房》奪得最佳男主角（悲劇／正劇），他特別感謝兩位小朋友，並寄望劇壇能繼續發光發熱。蘇玉華則憑獨腳戲《完美證供》勇奪最佳女主角（悲劇／正劇），她在台上深情感謝導演潘燦良：「佢係我嘅導演，亦都係我老公。當我知道佢要做呢部戲嘅導演時，我心諗：呢鋪真係攞婚姻作賭注。排練過程中，我哋係刀光劍影，好多『互片』時刻。但最終我發現，原來我哋可以有更大嘅包容同愛護，喺戲劇之名下，去共同完成呢份創作。我好多謝你，如果冇你，我係冇可能完成呢個『不可能的任務』。」她亦感謝劇協仝人：「呢個頒獎禮，一定要繼續搞落去！」並鼓勵大家要繼續努力，灌溉香港戲劇的土壤，讓下一代、再下一代，走出更出色的道路。

蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》勇奪最佳女主角（悲劇／正劇）。（大會提供）

隨後，蘇玉華頒發最佳男主角（喜劇／鬧劇）獎項予《Di-Dar》的梁祖堯。梁祖堯激動表示：「今日我可以代表好多人講心聲——無論有冇被提名，每一位都係好開心，因為我哋真係好愛呢個行業。我哋行過好多好多困難嘅路，但我哋會堅持落去，無嘢可以阻到我哋！」他更加重語氣，再一次強調：「無嘢阻到我哋！」梁祖堯續指，無論如何都會努力講好想講的故事，並以自己賺回來的智慧，繼續熱愛這城市、熱愛身邊的人。

邵美君憑《Di-Dar》奪得最佳女主角（喜劇／鬧劇）。（大會提供）

梁祖堯接力頒發最佳女主角（喜劇／鬧劇）獎項予《Di-Dar》的邵美君。邵美君上台時笑言，自己一把年紀攞獎仍然十分緊張。她哽咽表示：「今次係屈梁祖堯寫個花瓶角色畀我，因為近年我多數飾演阿婆，開始對自己冇乜自信，所以我老屈佢寫個花瓶角色畀我做。」她憶述，年輕時自己亦如一眾新晉演員，曾經得到一班前輩創立頒獎禮的支持和鼓勵，令她能夠一步步成長，到今日可以帶着信心站在台上。邵美君最後感性寄語：「我相信我哋嘅同行會繼續守護呢塊土地，令我哋繼續成長，令人睇到我哋用心同智慧去分享每一個故事。」

晴天林憑《Di-Dar》奪得最佳填詞。（大會提供）

壓軸大獎——最佳製作，由風車草劇團憑《Di-Dar》奪得。梁祖堯代表上台致謝，他表示：「好多謝每一位同業，我哋一定要互相支持落去。因為我哋都有同一個理想——要將真、善、美，在劇場上發揚光大。」他感慨地指，世界不快樂，而創作喜劇讓大家開心並不容易，需要厚臉皮和極大勇氣，但他們仍然會努力嘗試。最後，他以風車草每次謝幕時的話語寄語大家：「希望大家會繼續支持香港嘅舞台劇作品，只要你哋繼續支持，我哋就會繼續講我哋應該講嘅故事。多謝各位！」