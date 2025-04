香港舞台劇獎頒獎禮｜梁祖堯蘇玉華封劇帝后　葛民輝獲最佳男配角

《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》昨晚(28/4)於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行,頒發了26個常設獎項。本屆的候選劇目共有71齣,經70位評審委員提名後,21個劇團29個製作共83位劇場工作者獲提名,然後再經全體評審及團體會員代表投票選出各獎項得主。



《第33屆香港舞台劇獎頒獎禮》共頒發了26個常設獎項。

本屆舞台劇獎頒獎禮與上屆情況相若,儘管資源短缺,正如本屆主題「The Show Must Go On」所言,主辦單位香港戲劇協會(劇協)仍然本著推動本地劇壇發展的初心,守護這個屬於劇場人的重要時刻。劇協早前透過發售紀念品籌募經費,並得到眾多劇場工作者無償出心出力協助,在各界熱心人士鼎力支持下,頒獎禮最終得以順利舉行。惟因場地座位有限,是次頒獎禮僅能邀請候選者及相關團體代表出席;為讓廣大劇迷同樣能夠參與見證,活動一如以往設有網上直播,與所有關心香港劇壇的朋友,一同分享每一份努力與喜悅。

頒獎禮甫開始,會長馮祿德便高呼:「The Show Must Go On!」他分享道,早前在設計紀念品時,特別搜集了一些戲行用語,希望印在書簽上。最終找到這句金句,覺得既有代表性,又深刻反映戲劇人的精神,於是索性將「The Show Must Go On」定為第33屆舞台劇獎的主題。

馮祿德致辭時表示:「差不多每一位前輩、每一位戲劇老師都教導我們,無論發生甚麼事,這台戲都一定要演下去。無論是籌備、排練,甚至演出期間,都難免會遇到各種突發情況與困難;但設法令每一場戲更好,正正就是我們戲劇人的基本態度。救戲的過程,往往驚險又刺激——但這就是戲劇人,我們總是在困境中堅守理想,秉持信念,努力創作,奮力向前!」

風車草劇團憑《Di-Dar》奪得七項大獎成為本屆大贏家,包括最佳男主角(喜劇/鬧劇)梁祖堯。

風車草劇團憑《Di-Dar》奪得七項大獎成為本屆大贏家,包括:最佳製作、年度優秀製作、最佳男主角(喜劇/鬧劇)梁祖堯、最佳女主角(喜劇/鬧劇)邵美君、最佳男配角(喜劇/鬧劇)葛民輝、以及最佳音響設計-陳詠杰及最佳填詞-晴天林,成績可喜可賀﹗梁仲恆亦憑風車草劇團的《餐廳》奪取首個最佳男配角( 悲劇/ 正劇)獎項,他領獎時興奮大呼:「我恨咗好耐喇!」此外,本屆更首次設立五項音樂劇的獎項,分別有最佳音樂劇男女主角、男女配角及最佳音樂劇編舞,以表揚及鼓勵一眾優秀的音樂劇工作者。

梁仲恆亦憑風車草劇團的《餐廳》奪取首個最佳男配角( 悲劇/ 正劇)。

葛民輝憑《Di-Dar》奪得最佳男配角(喜劇/鬧劇)。

謝君豪爆笑登場,主持頒發最佳男女主角等多個重要獎項。鄧偉傑憑《六號病房》奪得最佳男主角(悲劇/正劇),他特別感謝兩位小朋友,並寄望劇壇能繼續發光發熱。蘇玉華則憑獨腳戲《完美證供》勇奪最佳女主角(悲劇/正劇),她在台上深情感謝導演潘燦良:「佢係我嘅導演,亦都係我老公。當我知道佢要做呢部戲嘅導演時,我心諗:呢鋪真係攞婚姻作賭注。排練過程中,我哋係刀光劍影,好多『互片』時刻。但最終我發現,原來我哋可以有更大嘅包容同愛護,喺戲劇之名下,去共同完成呢份創作。我好多謝你,如果冇你,我係冇可能完成呢個『不可能的任務』。」她亦感謝劇協仝人:「呢個頒獎禮,一定要繼續搞落去!」並鼓勵大家要繼續努力,灌溉香港戲劇的土壤,讓下一代、再下一代,走出更出色的道路。

蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》勇奪最佳女主角(悲劇/正劇)。

隨後,蘇玉華頒發最佳男主角(喜劇/鬧劇)獎項予《Di-Dar》的梁祖堯。梁祖堯激動表示:「今日我可以代表好多人講心聲——無論有冇被提名,每一位都係好開心,因為我哋真係好愛呢個行業。我哋行過好多好多困難嘅路,但我哋會堅持落去,無嘢可以阻到我哋!」他更加重語氣,再一次強調:「無嘢阻到我哋!」梁祖堯續指,無論如何都會努力講好想講的故事,並以自己賺回來的智慧,繼續熱愛這城市、熱愛身邊的人。

邵美君憑《Di-Dar》奪得最佳女主角(喜劇/鬧劇)。

梁祖堯接力頒發最佳女主角(喜劇/鬧劇)獎項予《Di-Dar》的邵美君。邵美君上台時笑言,自己一把年紀攞獎仍然十分緊張。她哽咽表示:「今次係屈梁祖堯寫個花瓶角色畀我,因為近年我多數飾演阿婆,開始對自己冇乜自信,所以我老屈佢寫個花瓶角色畀我做。」她憶述,年輕時自己亦如一眾新晉演員,曾經得到一班前輩創立頒獎禮的支持和鼓勵,令她能夠一步步成長,到今日可以帶着信心站在台上。邵美君最後感性寄語:「我相信我哋嘅同行會繼續守護呢塊土地,令我哋繼續成長,令人睇到我哋用心同智慧去分享每一個故事。」

晴天林憑《Di-Dar》奪得最佳填詞。

壓軸大獎——最佳製作,由風車草劇團憑《Di-Dar》奪得。梁祖堯代表上台致謝,他表示:「好多謝每一位同業,我哋一定要互相支持落去。因為我哋都有同一個理想——要將真、善、美,在劇場上發揚光大。」他感慨地指,世界不快樂,而創作喜劇讓大家開心並不容易,需要厚臉皮和極大勇氣,但他們仍然會努力嘗試。最後,他以風車草每次謝幕時的話語寄語大家:「希望大家會繼續支持香港嘅舞台劇作品,只要你哋繼續支持,我哋就會繼續講我哋應該講嘅故事。多謝各位!」