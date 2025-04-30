汪明荃日本拍攝黑面？網民笑指似被逼　同行周奕瑋揭罪魁禍首

汪明荃（阿姐）是圈中德高望重又跟得上潮流的前輩，尤其幾年前潮玩IG自創「汪阿Tag」更令很多人跟風。近日阿姐與周奕瑋（Jarvis）去日本拍攝《帶阿姐看世界》，其中一站去根津神社睇杜鵑花祭，在一片花海前留影，阿姐絕對人比花嬌，但理應開開心心的照片，阿姐卻每張相都黑面皺眉，無論是單人照或是與Jarvis的合照都如是，更有網民覺得她似被逼，莫非阿姐不開心？

近日阿姐與周奕瑋（Jarvis）去日本拍攝《帶阿姐看世界》。（IG@jarvischow）

阿姐到埗日本時更有當地人接機。（IG@wang_liza）

其中一站去根津神社睇杜鵑花祭，在一片花海前留影，不過阿姐就被指每張相都黑面。（IG@wang_liza）

明明一片花海好靚，見到應該好開心。（IG@wang_liza）

但阿姐皺晒眉。（IG@wang_liza）

同周奕瑋留影時一樣繼續皺眉。（IG@jarvischow）

周奕瑋笑得好開心，但阿姐就比較牽強。（IG@wang_liza）

有網民就用阿姐的照片製成Meme圖，配上「當你去到旅遊景點，被朋友逼住影相嘅時候。」網民都覺得十分搞笑，更幫她加了設計對白：「影X完未」又留言：「Lisa @ BLACKPINK ❌ Liza @ BLACKFACE ✅」、「好不滿」、「阿姐塊面黑過熱咖啡☕️」、「Blackface in your area」、「好似啲細路女俾阿媽迫影相咁」

網民就用阿姐的照片製成Meme圖，配上「當你去到旅遊景點，被朋友逼住影相嘅時候。」（IG@jojo__wu）

不過周奕瑋就在補貼一張阿姐在花海前微笑的靚相，為她解畫：「阿姐係開心嘅😆係有啲曬啫☀️」相中她還抽起自己的亮面裙子擺甫士影相，相當搞笑，其實日本現時溫度雖然未到盛夏，不過下午溫度都廿幾度，阿姐還要著冷衫、長裙在戶外活動，確實會又曬又熱。不過很多網民都讚阿姐身穿的Yoshitomo Nara x Stella McCartney服裝好靚、好識襯，指她完全沒有大媽味，與慣常一樣好有時尚品味！

周奕瑋補貼一張阿姐在花海前微笑的靚相，為她解畫：「阿姐係開心嘅 係有啲曬啫」而網民更覺得阿姐著衫好有品味。（IG@wang_liza）