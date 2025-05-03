失婚港姐季軍近照大變樣面圓圓　連環搭上富商變闊太戴近19萬首飾

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）在2018年宣布與年長40年、坐擁30億身家的富商吳志誠結婚，雖然這段「爺孫戀」婚姻僅維持8個月就宣告結束，但有傳何艷娟獲得3億贍養費，離婚後依然過着名媛級富貴生活，不時周遊列國，又大曬名牌手袋同名錶。日前何艷娟曬出幾張自拍照，並寫道：「Hi there, It’s been a while since my last mirror selfie 🤍🪞🐑 最近吃得有點多，臉圓了😶🙃」

何艷娟是2014年港姐季軍。（IG@katherine_hoyk）

何艷娟與澳門富豪吳志誠結婚不足一年極速宣布離婚，一度成為城中熱話。（資料圖片）

離婚後依然過着富貴生活。（IG@katherine_hoyk）

名媛級富貴生活！（IG@katherine_hoyk）

生活無憂。（IG@katherine_hoyk）

生活無憂。（IG@katherine_hoyk）

睇畫展。（IG@katherine_hoyk）

狀態大勇！（IG@katherine_hoyk）

因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時。（IG@katherine_hoyk）

相中所見，紥起馬尾的何艷娟露出全臉，妝容精緻，但仍可見她明顯面圓圓，不過網民就將焦點放在她所佩戴的首飾上，據知何艷捐的頸鍊、耳環、戒指都出自高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels，總值189,000港元，價值不菲！單親家庭長大的何艷娟年僅23歲參選港姐，並勇奪季軍，雖然入行後發展平平，但就因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時，婚後升呢豪門闊太的何艷娟生活幾級跳，但8個月後就離婚收場，有指何艷娟收到3億贍養費。不過何艷娟宣布離婚前一晚，被影到與一名年約50歲的男士在Party上又攬又錫，相當親熱，而這位男士正是已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋，男方家族坐擁200億身家，比起30億身家的吳志誠多出幾倍！

紥起馬尾的何艷娟露出全臉，妝容精緻。（IG@katherine_hoyk）

但仍可見她明顯面圓圓。（IG@katherine_hoyk）

不過網民就將焦點放在她所佩戴的首飾上，頸鍊、耳環、戒指都出自高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels，總值189,000港元，價值不菲！（IG@katherine_hoyk）

頸鍊售價75,500港元。（官網截圖）

耳環售價56,000港元。（官網截圖）

戒指售價57,500港元。（官網截圖）

何艷娟與陳燿璋不時被影到出雙入對，可惜相戀短短日子已閃分！回復單身的何艷娟在2019年離婚後富貴不減，不但周身名牌、戴過百萬名錶，更經常周遊列國，生活無憂。2020年何艷娟約滿TVB後離巢，淡出幕前的她近年主要參與慈善工作，或出席慧妍雅集的活動，又頻頻出席上流聚會，生活多姿多彩！

不時大曬名牌手袋。（IG@katherine_hoyk）

名媛look。（IG@katherine_hoyk）

Chanel手袋。（IG@katherine_hoyk）

戴過百萬Patek Philippe名錶。（IG@katherine_hoyk）

出入馬場。（IG@katherine_hoyk）

上流聚會。（IG@katherine_hoyk）

性感！（IG@katherine_hoyk）

出席慧妍雅集活動。（IG@katherine_hoyk）