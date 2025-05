失婚港姐季軍近照大變樣面圓圓　連環搭上富商變闊太戴近19萬首飾

2014年港姐季軍何艷娟(Katherine)在2018年宣布與年長40年、坐擁30億身家的富商吳志誠結婚,雖然這段「爺孫戀」婚姻僅維持8個月就宣告結束,但有傳何艷娟獲得3億贍養費,離婚後依然過着名媛級富貴生活,不時周遊列國,又大曬名牌手袋同名錶。日前何艷娟曬出幾張自拍照,並寫道:「Hi there, It’s been a while since my last mirror selfie 🤍🪞🐑 最近吃得有點多,臉圓了😶🙃」

何艷娟是2014年港姐季軍。(IG@katherine_hoyk)

何艷娟與澳門富豪吳志誠結婚不足一年極速宣布離婚,一度成為城中熱話。(資料圖片)

離婚後依然過着富貴生活。(IG@katherine_hoyk)

名媛級富貴生活!(IG@katherine_hoyk)

生活無憂。(IG@katherine_hoyk)

生活無憂。(IG@katherine_hoyk)

睇畫展。(IG@katherine_hoyk)

狀態大勇!(IG@katherine_hoyk)

因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時。(IG@katherine_hoyk)

相中所見,紥起馬尾的何艷娟露出全臉,妝容精緻,但仍可見她明顯面圓圓,不過網民就將焦點放在她所佩戴的首飾上,據知何艷捐的頸鍊、耳環、戒指都出自高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels,總值189,000港元,價值不菲!單親家庭長大的何艷娟年僅23歲參選港姐,並勇奪季軍,雖然入行後發展平平,但就因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時,婚後升呢豪門闊太的何艷娟生活幾級跳,但8個月後就離婚收場,有指何艷娟收到3億贍養費。不過何艷娟宣布離婚前一晚,被影到與一名年約50歲的男士在Party上又攬又錫,相當親熱,而這位男士正是已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋,男方家族坐擁200億身家,比起30億身家的吳志誠多出幾倍!

紥起馬尾的何艷娟露出全臉,妝容精緻。(IG@katherine_hoyk)

但仍可見她明顯面圓圓。(IG@katherine_hoyk)

不過網民就將焦點放在她所佩戴的首飾上,頸鍊、耳環、戒指都出自高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels,總值189,000港元,價值不菲!(IG@katherine_hoyk)

頸鍊售價75,500港元。(官網截圖)

耳環售價56,000港元。(官網截圖)

戒指售價57,500港元。(官網截圖)

何艷娟與陳燿璋不時被影到出雙入對,可惜相戀短短日子已閃分!回復單身的何艷娟在2019年離婚後富貴不減,不但周身名牌、戴過百萬名錶,更經常周遊列國,生活無憂。2020年何艷娟約滿TVB後離巢,淡出幕前的她近年主要參與慈善工作,或出席慧妍雅集的活動,又頻頻出席上流聚會,生活多姿多彩!

不時大曬名牌手袋。(IG@katherine_hoyk)

名媛look。(IG@katherine_hoyk)

Chanel手袋。(IG@katherine_hoyk)

戴過百萬Patek Philippe名錶。(IG@katherine_hoyk)

出入馬場。(IG@katherine_hoyk)

上流聚會。(IG@katherine_hoyk)

性感!(IG@katherine_hoyk)

出席慧妍雅集活動。(IG@katherine_hoyk)