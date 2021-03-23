黑澀會九妞妞合體！Apple奪彤彤結婚花球　一個美眉驚現Pizza面

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貝童彤與老公Howard育有2歲女兒帕皮，夫妻21號砸近200萬台幣於文華東方酒店舉辦婚宴，筵開32席。昔日團員「九妞妞」出席，除MeiMei和小薰，Apple黃暐婷、大牙周宜霈、丫頭詹子晴、鬼鬼吳映潔、小蠻王承嫣和筱婕都到場。大牙貼出「七妞」合照，開心表示：「今天彤婚禮聚集了七妞，超級難得！」

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在搶花球的環節，貝童彤邀請大牙、丫頭、小蠻、鬼鬼、筱婕與Apple上台，最後是由Apple搶到花球！Apple發限動表示：「太驚喜又驚嚇了。」

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在婚禮開始前，Apple與醫生男友趙國翔到場看到媒體上前害羞不已，Apple拉著男友直說：「陪我！」她表示剛好與小蠻一起等電梯，所以剛剛有摸了一下小蠻的孕肚，至於是否來見習？她笑說：「我們順其自然，沒有特別預設立場。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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