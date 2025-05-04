MIRROR、ERROR成員合資餐廳突然宣布執笠　去年放盤承認經營困難

由「無悔三兄弟」——MIRROR的楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及ERROR何啟華（Dee）開設的泰式餐廳「泰鳩」，被發現自從去年5月起，經紀已開始在網上登放租廣告找人頂手，舖位據報為2,500呎（另加1,400呎平台），經紀在數個月間先後在facebook登過十多次廣告，租金由最初的$128,000減至$118,000，惟飲食業環境太差，舖位無人問津。

Alton、Lokman、Dee三位兄弟2023年4月進軍飲食界，在旺角近油麻地開設泰式餐廳「泰鳩」。（資料圖片/梁碧玲攝）

泰鳩曾與社福機構合作派飯。（IG@thaikau1）

網上由去年5月起出現「泰鳩」頂手的廣告，且出廣告數月都未有人接手，傳來「泰鳩」做唔住的揣測。（fb圖片）

何啟華（Dee）去年8月曾於活動上透露會繼續頂住，表示：「我哋係會繼續做嘅，係租約續租定係搬地方嘅問題，呢個係我哋confirm緊嘅嘢，同埋嗰樣嘢（放盤）幾個月前已經出現咗。（最新進展係點？）大家過嚟book枱食飯！」但當問到餐廳是否有經營困難，他不禁坦言：「經營梗係有困難！」

三位曾表示投資7位數字開這間餐廳。（資料圖片/梁碧玲攝）

何啟華24年8月受訪時，否認合資餐廳執笠，表示會繼續做，但就有機會搬舖。（吳子生攝）

苦撐大半年後，「泰鳩」近日宣布將於明日（5月5日）正式結業，早在上月底，餐廳社交平台發文道別：「這2年笑聲與相聚，呢兩年大家發生嘅一點一滴，都好似尋日咁。遺憾的是，我地泰鳩油麻地餐廳將於 **▮ 2025年4月30日 ▮** 正式畫下句點。」不過與業主積極溝通後，餐廳決定將延至5月5日結束，讓客人把握時間作最後相聚。不過餐廳就預告有機會「捲土重來」，表示：「暫別唔係終點，我地正悄悄醞釀新可能，或許換過方式再重遇⋯（繼續follow住我地，靜待驚喜消息 ✨）」不少粉絲和客人都留言表達不捨之情。

上月初，泰鳩開業兩周年，曾推出不同優惠。（IG@thaikau1）

苦撐大半年後，「泰鳩」近日宣布結業，本來最後營業日為4月30日，惟與業主溝通後延至5月5日。（IG@thaikau1）