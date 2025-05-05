獨家丨黃澤鋒爆太太曾經小產　今胎預產期9月開心迎「小黃妃2.0」

現年58歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗於2010年結婚，婚後一直積極努力造人，直至2019年陳麗麗以52歲「高齡產婦」身份誕下女兒黃熙恩，乳名「小黃妃」，不經不覺今年已經6歲。今日陳麗麗以58歲「超高齡產婦」再度懷孕，消息一出引來熱話，不少網民送上祝福，同時關注高齡產婦的健康狀況。

黃澤鋒今日宣布58歲太太再懷孕。（IG@briancfwong）

第二胎都係女，妃妃如願做家姐。（IG@briancfwong）

黃澤鋒今日接受《香港01》訪問，他以短訊回覆，透露一直有計劃追多一個小朋友，太太已懷孕5個月，預產期是今年9月頭，而且是「小黃妃2.0」，他說：「囡囡勁開心，成日求我哋可以多個妹妹，佢已經開始學習做家姐，妃妃願望成真。」

不過，陳麗麗在生小王妃時已屬高齡產婦，當時更因血壓急升突患妊娠毒血症，有中風之危，產後需送入ICU觀察，幸好兩母女最後有驚無險出院。問到今次太太再懷孕是否風險很高？黃澤鋒說：「其實之前曾經小產過，所以今次更小心。（醫生有冇建議你哋唔好要？）係醫生建議盡快再接再厲。」原來陳麗麗在約一年前不幸小產，當時囡囡覺得自己「唔乖」所以BB沒有留低，令兩夫妻決心再試一下，並在醫生建議下做人工受孕。

對於外界亦有不少反對聲音，黃澤鋒未有理會：「無論你什麼時候做什麼動作都一樣俾人話，我只需要向自己屋企人交代就是了。」他表示現在要更加落力賺錢養家。

黃澤鋒透露太太曾經小產，所以今胎要特別小心。（IG@briancfwong）

妃妃運動細胞好強，似足爸爸。（IG@briancfwong）

黃澤鋒話一直計劃再生小朋友。（IG@briancfwong）

唔理其他人講乜，最重要向自己屋企人交代。（IG@briancfwong）

唔理其他人講乜，最重要向自己屋企人交代。（IG@briancfwong）