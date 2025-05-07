中年好聲音3｜張祟德批趙浚承奪MVP因一事欠公平　籲評判一視同仁

《中年好聲音3》去到最後階段，七強人選亦已經誕生，將爭奪冠軍寶座。不過對於上一集的賽果，於網上就引起不少爭議，不少人都為被淘汰的王鄭浚仁抱不平，亦有人認為趙浚承取得98分是太高，就連資深歌手兼聲樂老師張崇德都有拍片詳盡討論對節目的看法，認為評判畀分未有一視同仁，有一件事更是非常不公平。



張崇德日前在YouTube頻道發布短片，他先是制定了一套評分準則，從音準拍子、聲線氣息、技巧難度、感情投入及舞台表現五個角度評價參賽者表現，認為這樣可以將主觀因素減低，又說：「每一個主辦點樣設計呢樣嘢都冇問題，但係如果你設咗出嚟係一個表格，咁咪一視同仁，大家從呢個角度去畀分。」

張崇德日前在YouTube頻道發布短片，他制定了一套評分準則，從音準拍子、聲線氣息、技巧難度、感情投入及舞台表現五個角度評價參賽者表現，認為這樣可以將主觀因素減低，盡量客觀地去評價參賽者表現。（YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

由於今集主題是「情歌」，但有幾位評判似乎過分著重要「感動」，而忽略了客觀技巧，這樣的評分似乎太單一及過分感性，甚至有少少情緒化，牽動到情緒就等於高分，這是不理想的，因為比賽中應該感性與理性並存，「無論個歌聲令你有幾感動都好，你仍然要理性地去畀返啲分數，因為音準、拍子、音域都係一啲好客觀嘅準則嚟，而感覺係主觀，感覺可以好主觀㖭，可能全場得你一個喊都得，但係音準拍子嗰啲就冇喇，唔係你話冇走音就冇走音，唔係係咁樣。」他說王馨平早表示自己對參賽者的要求是「要感動到佢」，反問：「感動到佢嘅就係高分，呢個係佢自己着重咗感情，感情差唔多係最緊要，咁係咪走音都唔緊要，如果感動到你？」

張崇德又表示，可以將感情的佔分比例擺得重，但至少要一視同仁，他認為做評判最重要是公平、一致，「你一定要一視同仁，如果你呢個準則畀呢一個參賽者嘅時候，同樣一個準則擺落去另一個參賽者，呢個就係評判應該要做嘅，就係你要有一致性同埋盡你嘅能力去公平。」

張崇德點評《中3》參賽者表現，覺得有評判過分側重感情，但忽略了唱功，即使受主觀情緒牽動，至少對所有參賽者的評分準則都應該一視同仁。（YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

之後張崇德逐一點評參賽者，例如黃博不夠流暢、過分小心翼翼而失去真緻、對歌曲旋律改動不自然等，92分是偏高；劉洋唱得好，聲線有改進、不論流暢度或情感都有好狀態；Dan James廣東話有進步、每次副歌都有力度變化及展現出層次，91分偏低了些少；張與辰未發揮到最高水準，尤其假音方面；陳芷盈雖聲線好聽，但刻意營造一把聲去扮少女唱《戀愛預告》，難怪只得89分。

張崇德覺得黃博過分小心翼翼，有欠真摯，而且斷句也斷得很奇怪。（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

張崇德讚Dan James廣東話有進步、每次副歌都有力度變化及展現出層次，肯定對方花了不少努力，可惜91分偏低些少。（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

對於陳芷盈，張崇德認為她唱了姚焯菲當初參賽的成名曲，但姚焯菲是真少女，相反陳芷盈就如張佳添所講，聽得出聲線扮少女，因此「8字頭」也合理。（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

不過之後幾位才是張崇德想重點討論的，他先為王鄭浚仁抱不平，他唱的是《I will always love you》，張崇德說這首歌難度不低，選唱此曲要不是對自己很有信心，要不就是他不知道自己唱不到，而王鄭浚仁屬前者。張崇德大讚他一開口清唱已少有地有感情，又穩定，「要做嘅嘢基本做到晒」，不過評判一直以來總說他好有技巧、音域好闊，但又畀低分，他問：「難道技巧成為缺點呢？技巧太好會係缺點咩？音域太闊會係缺點咩？唔應該係嘅。我睇電視嘅時候見到分數轉緊，轉到得八字頭嘅時候我個心真係離一離啊，有乜可能呀？結果真係88分，仲低過陳芷盈1分，更加冇可能，呢個係我自己睇法。呢一隻歌嘅難度係高過《戀愛預告》好多好多，而相比之下《戀愛預告》係簡單好多，簡單你都唱得冇咁好嘅話，咪應該低分囉，因為容易處理嘅你都處理得唔好吖嘛，咁難處理嘅，你就算處理得唔好隻歌，你隻歌都贏你十幾分啦，我自己對於王鄭浚仁呢一隻歌，我覺得88分真係冇可能咁低。」

王鄭浚仁被淘汰，張崇德覺得他無論選曲還是表現都一定好過陳芷盈，至少難度分已贏，但竟然比對方低一分。（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

張崇德替王鄭浚仁感不值，坦言：「我睇電視嘅時候見到分數轉緊，轉到得八字頭嘅時候我個心真係離一離鼯，有乜可能呀？」（YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

至於李金凱，他認為今次他狀態回勇，聲音真摯、專注度是所有參賽者中最高，亦帶到觀眾入氣氛，「個Key都係屬於中低音嘅區域，隻歌本身冇乜大嘅發揮，但係金凱今次唱嘅就係發揮到自己嘅優點，就係佢講故事嘅能力。用一把好真摯嘅聲音，投入咁去唱。」張崇德此時再提到他強調的一致性、一視同仁，因為李金凱唱一首發揮不大的歌，但評判卻認同，「又唔會覺得佢唱得平，但係其他人唱到咁，又會覺得佢揀錯歌，有時個準則就唔係好清晰呀。金凱唱歌都好幾次㗎喇，隻歌唔係好發揮，唔係一隻好適合比賽嘅歌，但係分數都非常之高，擺落其他參賽者唱同類型嘅歌，可能就會話佢哋因為唔夠發揮，分數可能偏低，所以呢個就係我講唔係好一致性去對待參賽者。」他理解王馨平所講，睇電視已經很喜歡李金凱的聲線，但到睇現場會感受到更有威力，有質感、唱入心，這感覺是睇電視無法感受的，不過他始終覺得未去到96分，更謂：「你睇到肥媽都係喊晒，佢話佢令佢諗起哥哥，咁呢個就係太過情緒化囉，佢將自己嘅投入、懷念張國榮，擺咗喺個評分度。」

張崇德表示，李金凱雖然情感真摯、擅長講故事，但所選歌曲發揮不大，他說：「擺落其他參賽者唱同類型嘅歌，可能就會話佢哋因為唔夠發揮，分數可能偏低」（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

肥媽聽到痛哭，指見到李金凱好像覺得張國榮回來了一樣，張崇德說：「呢個就係太過情緒化囉，佢將自己嘅投入、懷念張國榮，擺咗喺個評分度。」（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

去到MVP趙浚承，先撇除唱功，張崇德覺得有一件事已是很不公平，就是大會在他身後屏幕穿插他與太太的恩愛畫面，這樣不太恰當，在視覺上、情緒上都會影響及牽動到評判和觀眾，「如果你話每個參賽者，8位都做同樣嘅嘢，咁就冇問題喎，大家都用一啲片段，佢唱情歌嘅時候去配合，但係唔係㗎嘛，淨係得佢喎，點解我要講呢樣嘢呢？就算你唔使理佢唱得好唔好，你有咁嘅畫面出嚟都已經影響咗。」他回憶起自己在演唱會睇到伍仲衡唱出自己創作的歌曲向太太求婚，張崇德當時都感動到眼濕濕，但直言當時伍仲衡根本唱得一點也不好，只是環境、氣氛驅使下，就自然感動，「佢唱到走音你一啲都唔介意，因為你覺得個心係重要過佢唱功呀嘛，嗰個環境底下佢唱一隻求婚嘅歌，贏晒！所以我覺得呢個唔係幾公平嘅，其實對趙浚承都唔公平嘅，因為你會俾咗人有個唔好嘅觀感，就係，嘩，點解得你有呢樣嘢？係咪用呢樣嘢去情緒綁架咗評判呀？如果佢出嚟唱得好好嘅話，其實需唔需要呢啲片段喺後面呢？咁呢個其實我講緊就係要一視同仁，呢個係公平嘅角度，就係點解得佢有，其他參賽者冇，我睇嘅時候我係好唔開心嘅，點解要咁樣呢？」

趙浚承唱《Forever Love》冧老婆，不過張崇德覺得八位參賽者中，唯獨他唱歌時後面播放與老婆的甜蜜片段，對其他參賽者不公平，使他睇得好唔開心，更問：「點解得你有呢樣嘢？係咪用呢樣嘢去情緒綁架咗評判呀？」（TVB/ YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel）

言歸正傳講唱功，張崇德認為他唱《Forever Love》並沒有唱得特別好，有種怪怪哋的「鴨仔聲」，可能因為口型影響到發聲及收放，「如果你連聲音嘅控制，你都未能夠固定到，你自己同一把聲唱晒成隻歌嘅話呢，咁其實呢個就係問題。」他讚趙浚承副歌情緒上是到位的，但技巧、音色處理就稍遜，「最終出嚟係98分，我係非常之唔認同呢個分數嘅。」講到王馨平、海兒、張佳添畀滿分，肥媽、周國豐畀19分，他就特別問王馨平：「劉洋佢畀20分，金凱佢又畀20分，趙浚承佢又畀20分，咁我會問嘅問題就係，呢三位佢分唔分辨到邊個唱得好啲？同樣，海兒畀金凱嘅《今生今世》同趙浚承嘅分數係一樣，係20分，咁又分唔分辨到邊個高啲邊個低啲呢？」他指出評判畀分似乎比較隨心，這是不理想的，他亦為八強止步的王鄭浚仁感到可惜。