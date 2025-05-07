虛擬情人｜盤點王敏奕三大靚爆造型　甜美校園Look VS 女強人Look

《虛擬情人》昨晚（6日）一集，程晴（王敏奕飾）昔日情史被翻出，原來經常對程晴出言輕佻的周柏賓（周志康飾），竟是程晴大學初戀，由於柏賓天性不忠，竟背著程晴與其他女生發生關係，令程晴蒙受陰影多年…Adam得悉一切後，說服程晴勇敢面對過去，程晴因而解開多年心結…

為營造中年崩毁感裝假肚腩＋開工前喪食肥膩嘢

周柏賓這個角色絕對是渣男表表者，除對愛情不負責任、愛對女生毛手毛腳，亦十分不尊重另一半；昨晚其中一幕，柏賓完全無視程晴感受，將整桶冰兜頭淋令程晴透出內衣；縱然程晴事後一臉驚慌，但柏賓仍一臉不以為然，更為程晴改不雅稱號。對於飾演柏賓，周志康坦言是一大挑戰，因為看劇本時已覺得「呢個人唔係人」，所以最大難度是要說服自己個角色其實唔渣：「因為佢根本唔知咩係愛情，加上容易有女性埋身，佢覺得唔需要尊重女性。」志康坦言為了營造「校草不再」的感覺，更專誠刻意為角色增肥：「我每次開工前一晚都會食啲濃味同肥嘅嘢，等自己望落去腫啲，同埋好多謝梳化同事幫我加咗個假肚，都係為咗個反差效果，以前係校草，但若干年後崩壞晒，但依然仲以為自己好型，咁會仲乞人憎。」

王敏奕校園Look好青春。

讚王敏奕濕身拍攝淋冰桶場口零彆扭勁專業

志康續指由於角色佬味濃，加上阿叔髮型好Kam，故第一次試造型時已受到取笑，當中包括林景程；他又笑言不敢讓兩名女兒看自己演出，因怕人設崩毁：「因為個角色太壞喇，費事畀佢哋見到爸爸咁衰蝦女仔。」談到與王敏奕拍攝淋冰桶場口，周志康大讚敏奕專業，指對方拍攝時全程零尷尬，為了拍攝效果完全豁出去。

女強人Look，有冷艷亦有軟弱一面。

現實係愛妻號+24孝爹哋

對於周志康飾演渣男柏賓，不少網民大讚入型人格，但其實現實生活中周志康是百分百廿四孝老公兼愛妻號，只要不用工作或是運動，志康都會全程陪伴家人，其個人社交網便有不少家庭樂溫馨足迹，除其中一條周志康囡囡將爸爸個頭當「玩具」的短片搞晒搞笑，周志康與兩名女兒及太太的合照亦相當Sweet，足證一家四口感情甚佳。

初出茅廬Look靚到沊一聲。

另昨晚敏奕亦展現了靚到絕的「反差造型」，無論是甜美校園情竇初開Look、初出茅廬打工Look，或是冷酷女強人Look均相當漂亮，其中女強人妝容更獲網民大讚省鏡及360度零死角。

女強人Look，有冷艷亦有軟弱一面。