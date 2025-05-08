41 歲周奕瑋驗出嚴重脂肪肝！終做對1件事回復健康水平

擁有童顏外表的金牌司儀周奕瑋（Jarvis），近日在他的 YouTube 頻道《JARvelogue》自揭健康危機 ！ 41 歲的他身型保養得宜，亦自認身體狀態良好，所以從未定期體檢。但在節目中，他公開接受肝臟檢查（Liver Scan & Fibro Scan）的過程，結果檢出「嚴重脂肪肝」—— 肝臟脂肪指數高達 395 dB/m（正常應小於 238 dB/m），軟硬度亦嚴重超標，令他本人深感震驚。



周奕瑋親身經歷脂肪肝警號暗藏日常 兩大身體警號原是求救信號

童顏金牌司儀周奕瑋憑藉《周遊東京》《3日2夜》等節目深植民心，經常穿梭各地試食美食，叫觀眾羨慕。然而他卻因長期外食、作息不規律，不知不覺成為脂肪肝高危族群。在YouTube節目中曝光的檢查報告猶如當頭棒喝，他的肝臟脂肪沉積程度已達重度，醫護團隊更點出兩個被他忽略的關鍵身體信號 —— 原以為是咖啡喝太多或熬夜導致的持續口氣、口苦，其實是肝臟代謝異常導致毒素堆積的表現，當肝臟無法及時分解多餘脂肪和毒素，透過呼吸散發出異味並刺激口腔；而明明睡眠充足卻時常感到莫名疲倦、體力不支，則是因為堆積的脂肪使其無法轉化營養為能量，導致身體時刻處於低電量模式。

作為旅遊達人，Jarvis經常周圍飛兼食盡天下美食，當然少不了小酌一杯。

周奕瑋在醫護的指導下，亦開始配合使用護肝保健品食療，結合生活習慣調整，逐步落實護肝計劃。他在節目中展示的檢查報告與護理歷程證明，只要從小習慣入手，脂肪肝完全有逆轉可能，只需配合有效的保健品，堅持服用每天2次，肝黃氣、口氣都可以改善，脂肪肝情況就可以逐步回覆健康水平。對關注肝臟健康的朋友甚有參考價值。

Jarvis日前終於迎來近年首次肝臟檢查。(於醫家健康體檢中心進行肝檢查)

專業醫護耐心講解肝指數爆標一刻，Jarvis表情堅驚訝！

周奕瑋終覓到最適合肝保健品 迅速踼走肥仔肝 回復健康肝

周奕瑋在醫護建議終尋覓到最適合肝保健品，經千挑萬選的日本製 WholeLove MED 全效淨肝精華，產品融合肝內磷脂、水飛薊、穀胱甘肽及專利微分子水溶性薑黃護肝核心成分，周表示「其實坊間多數只有內磷脂或者水飛薊單方，而6效合一既護肝保健品，我睇過比較過，係得WholeLove 獨有，所以我揀左佢」而且日本GMP監製，安全可靠而且口碑極佳，是針對現代人肝臟健康問題提供全效保護。

專利微分子水溶性薑黃

而專利微分子水溶性薑黃，則突通過專利技術將薑黃素轉化為微分子結構，解決傳統薑黃粉吸收率低的問題，使其吸收率顯著提升，且在體內濃度更高、代謝更持久，高效抑制肝臟脂肪沉積。薑黃素作為天然抗氧化物，同時是日韓熱門的解酒護肝成分，片中周奕瑋在日本藥妝發現架上淨肝產品幾乎都有薑黃的成分，能保護肝臟免受損傷、減少代謝阻礙，進一步強化護肝效果。

水飛薊

作為護肝領域的經典成分，能有效化解肝臟毒素，其提取物水飛薊素可增強肝細胞膜穩定性，修復受損肝細胞並降低肝脂惡化風險。另外內地飲酒文化盛行，而水飛薊是其中熱門的解酒成分根據《中國藥典》記載，水飛薊能清熱解毒，舒肝利膽，用於肝膽濕熱。

穀胱甘肽

熱門美白成份穀胱甘肽不僅促進肝臟排毒，踼走肥仔肝還能改善肝熱引起的皮膚暗黃、迅速去黃氣、色斑及細紋，做到肝臟與肌膚的雙重調理。

周奕瑋每天服用兩次，每次兩粒，不但親身感受到明顯的清肝排毒效果，連膚色和眼睛都有顯著改善，口氣問題也得到紓緩，最重要的是肝指數已經逐漸回復到健康水平。「我發現自己隻眼同塊面都白淨咗，原來之前有啲暗黃氣色。食咗之後，我覺得口苦、有時有口氣嘅問題都有改善，整個人都真係精神咗！」，堅持服用後明顯他的肝指數逐步回覆健康水平。「依家我會成日帶住佢，例如出街、去旅行。好似去日本食居酒屋，通常都會飲酒，咁我會飲酒之前先食兩粒打底。即使真係飲酒前唔記得食，飲完之後補食都一樣有幫助。」Javis補充，並將其心得分享給觀眾。最後他亦說「我都有信心可以繼續拍啲喪食片俾大家睇。」

無論是關注肝臟健康或肝脂偏高者，經常應酬熬夜、有吸煙飲酒習慣者，還是受眼乾肝火、面黃肝斑困擾、精神壓力、疲倦食慾不振問題影響，甚至有家族肝臟健康史或情緒壓力導致肝熱者，均可通過每日隨餐服用 1-2 粒，實現清肝排毒、改善膚色與保護肝臟的3重效果。周奕瑋親身實證，堅持服用後口氣問題明顯好轉，錄影時的疲憊感減輕，皮膚狀態亦更穩定，切實體驗到肝臟健康對整體狀態的積極影響。

此外，醫護特別叮囑，若已和肝脂或有肝臟問題，建議每半年進行一次肝臟檢查，普通人則每年檢查一次，以便及時監測肝臟健康狀態。

WholeLove MED愛完全醫學系列全效淨肝精華 30粒

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（資料由客戶提供）