TVB被減產視帝幫富貴老婆揹手袋勁Enjoy　懶理外界閒言寵妻寵到爆

現年44歲的袁偉豪，是星、馬雙料視帝，但近年在TVB出鏡率突然大幅減少。他早前受訪時曾指是公司的安排：「冇辦法啦，我條命係咁樣。」並表示每幾年都會有不同階段：「以前我好多嘢做，因為拼搏緊。去到一個位，公司想擺我去另一個位置，我有跟住做。但係當公司轉高層，轉格局，又冇咗搵我做嘢嗰班人，又重新去建立。」他表示，近5年基本上維持一年一套或兩年一套，所以就較少出現。

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

早年袁偉豪被不少行內人形容為「火爆」。（IG@benontheroad）

袁偉豪有不少角色都令人留下深刻印象。(資料圖片/梁碧玲 攝)

雖然「被減產」，但袁偉豪反而多了時間投入自己喜歡的事情，早前他到廣州開騷獲得好評，而更令他無後顧之憂的是，背後有太太張寶兒做後盾，兩人結婚四年多，愈愛愈sweet。近日，袁偉豪與太太又拍拖放閃，他在社交平台分享圖片，並叫大家：「仔細看有亮點！」

袁偉豪接受傳媒人楊紹鴻訪問，透露近年少出鏡原因。（YouTube截圖 /Channel Gary Yeung (楊紹鴻) ）

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

大騷結他功力。（IG圖片）

眼利網民一眼就發現，相中身穿裇衫、扯布褲的的袁偉豪揹著一個女裝小手袋，原來該手袋是張寶兒的，在「老婆視角」下中的，袁偉豪展露一臉得戚笑容，還甜蜜寫道：「男士應該幫女仕（老婆）拿包包的。」果然寵妻寵到爆。而網民則大讚：「帥死了」、「咁型仔啊Ben哥」、「毫不違和感，你不說還以為就是你的包包」、「包挺搭的呀，好男人一枚」。

袁偉豪表示：「男士應該幫女仕（老婆）拿包包的。」（小紅書圖片）

網民笑指毫無違和感。（小紅書圖片）

（小紅書截圖）

袁偉豪與老婆張寶兒結婚4年多，前年11月誕下仔仔「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口幸福美滿。由於張寶兒家境富裕，張父是經營內衣生意，更有「底褲大王」之稱，之前有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持物業價值逾近3億，故張寶兒有「三億千金」稱號，而袁偉豪亦因此被封「三億駙馬」，雖然外界經常有閒言閒語，但兩公婆一於懶理，互相鼓勵、互相扶持，愛得恩愛又甜蜜，張寶兒力撐老公是潛質股。

袁偉豪和張寶兒結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）

鏡頭前後一樣Sweet！（IG@_bowiecheung）