中年好聲音3｜海兒估中頭兩位　會否續任「中4」評審8字回應

TVB節目《中年好聲音3》決賽《中年好聲音3登峯之戰》周日（5月11日）圓滿結束，結果由黃博、張與辰和劉洋分別贏得冠亞季軍，並掀起全城熱話！海兒擔任當晚評審，一身低胸性感依然是討論焦點。昨日（12/5）她出席「中3」三甲見面會時，表示賽果與她的預期相近。



李金凱《歸來吧》有幾感動，睇肥媽同海兒嘅反應就知。

好多觀眾都覺得海兒做評審又專業又養眼。（資料圖片）

她表示，周國豐的唱歌環節有驚喜：「我都係！哈哈，我去到後台都好多人話，周Sir唱歌幾正。（添Sir識唱大家都知，但係估唔到周Sir都唱得）你都係呀？我都係呀！」談起《中年好聲音3》比賽，她坦言覺等時間過得很快，說：「好驚喜，大家都唱得咁好，因為海選嘅時候，都唔知決賽喺啟德舉辦咁誇張，所以好多謝大家支持。」

《中年好聲音3》三甲，黃博、張與辰、劉洋。（資料圖片）

賽果合乎預期？她回答：「都差唔多，我都睇好張與辰同黃博，第三名有少少唔係好肯定，因為七強今季真係好強。」曾志偉在台上宣布舉辦《中年好聲音4》，海兒會否續任？她回說：「唔話你知，到時咪知！」

海兒出席《中年好聲音3》三甲見面會。（林迅景 攝）

如果海兒參加《中年好聲音》，會位居第幾名？她回答：「我諗要等到我35歲先知道。」賽前海兒曾表示希望與偶像葉蒨文合照，但最後還是失敗了。「我覺得自己有少少似跟蹤狂。」她坦言，自己就似是小粉絲一樣，怕打擾到葉蒨文。

海兒出席《中年好聲音3》三甲見面會。（林迅景 攝）

海兒出席《中年好聲音3》三甲見面會。（林迅景 攝）

海兒出席《中年好聲音3》三甲見面會。（林迅景 攝）

海兒出席《中年好聲音3》三甲見面會。（林迅景 攝）