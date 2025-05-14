樂宜稱與蔚雨芯以後唔好來往　評別有用心論：我用心係要討回公道

藝人蔚雨芯日前涉嫌詐騙藝人股東投資醫學美容中心及挪用公款，被廉署起訴三宗罪，分別是盜竊罪、欺詐罪及一項企圖欺詐罪，前日（12/5）於東區法院提訊；案情指被告人在2022年2022年5月至9月期間，涉嫌偷竊藝人廖樂宜股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。日前蔚雨芯出庭時表現輕鬆，雖然未有透露太多，但就指：「早期嘅時候係發生咗商業糾紛，其實已經係處理咗，但我唔知係咪有人別有用心。」

樂宜2022年與蔚雨芯合夥做醫學美容生意，惟反目收場：（fb：蔚雨芯）

蔚雨芯被控三宗罪。（葉志明攝）

蔚雨芯受訪時指「有人別有用心」。（葉志明攝）

另一事主樂宜今日現身觀塘出席菲林相機新品發布會，講到官司，她說自己責任兩年前已完成，現時不再由她主導，交由廉政公署和法庭處理，若之後審訊需要她協助，她也很樂意。樂宜透露自己已成功追討500萬，但過程很不容易：「當初係用好溫和嘅方式嘗試，始終生意係要傾發生咩事，唔係一開始就鬧交，但係如果對方唔協助或者唔去處理，或者唔理你，或者爭拗，我覺得呢件事已經冇得再傾，要用法律方法處理。」講到追討過程曾收恐嚇電話，她指的確有嚇親，但內容已記不清楚，並續說：「嗰排好煩惱，因為煩緊點樣攞返呢個錢，因為係大數目，嗰排做咗好多嘢，試咗好多，去溝通咗好多，都係攞唔返，最後先決定要報呢件事，所以都花咗幾個月時間，但係我覺得算快，始終因為要報先會攞得返。」

菲林相機上的圖案由樂宜設計，身為貓奴的她本身養了四隻貓，所以以「主子」作為設計概念。（陳順禎攝）

雖然已追討金錢，但樂宜覺得公道更重要，表示：「錢銀上已經追討返晒，可能係公道啦，公道未追討返。我覺得當初損失嘅係時間、心機，同埋真係花咗好多心血落去，所以我覺得呢一樣嘢比起金錢都一樣重要，所以就算攞返金錢，我覺得公道係要做。」對於蔚雨芯在法庭外質疑有人「別有用心」，樂宜說：「別有用心，睇吓邊個別有用心，但係如果你話我有目的做一樣嘢，我係有目的去取返我嘅公道，呢個都係一個目的，但係如果別有用心，喺生意做其他嘢都係別有用心。」

樂宜說自己去Staycation愛用菲林相機在浴缸影性感相，講到會否擔心性感或走光照外洩，樂宜表示自己一向小心。（陳順禎攝）

樂宜直認與蔚雨芯再見不是朋友，坦言：「唔係朋友，已經冇再聯絡，最好以後唔好來往。（有冇咩說話同佢講？）咁就冇喇我覺得，之後大家睇吓案情點樣進展囉。」講到當初為何與對方合作做生意，她指二人相識幾年，雖然聯絡不多，但碰巧樂宜想為舊愛退出演藝圈之際，蔚雨芯主動找她合夥：「咁啱有一個時機，突然之間見到佢，佢問我想唔想做美容生意，嚟緊要搞，我話好喎，就係咁樣。（係咪應承得太輕率？）本身就知佢有做開美容，咁我自己又鍾意，同埋點解咁快下呢個決定，就係因為當初有男朋友要我退出演藝事業，唔想我再做DJ嘅關係，所以要決定得好快，因為呢個都係感情嘅煩惱。」

樂宜回應蔚雨芯「別有用心」論，稱即使追到錢，但都要討回公道。（陳順禎攝）

樂宜表示今次上了超大的一課，甚至差點超出她能處理的範圍，她說：「呢個大教訓對於我第一次做生意都提醒咗好多嘢，呢一世人我唔會再犯同樣嘅錯誤。」現時她主力做運動服生意，但有機會仍然會再做美容生意，因為自己有興趣，被問會否有陰影，不敢再與人合夥做生意，她謂：「我唔覺得我身邊有啲咁嘅朋友。」樂宜直言做生意始終多一兩個人效率會高點，但下次揀拍檔考慮因素會多點。

樂宜表明與蔚雨芯不再是朋友，稱：「最好唔好再來往」。（陳順禎攝）

樂宜與蔚雨芯及另一拍檔於2022年合資開醫學美容店，惟開業不久樂宜與蔚雨芯即因金錢糾紛反目收場，樂宜曾不開名向傳媒表示，對方叫她入股500萬，稱三人共合股1500萬，叫樂宜轉賬至其私人戶口，幾個月後樂宜發覺公司竟然冇錢落廣告，驚訝1500萬極快用完，後來向另一拍檔求證，對方卻說：「唔係夾500萬喎，每人夾100萬咋！」樂宜不滿被當水魚，於是退出並要求取回當中差額，正式與蔚雨芯決裂。