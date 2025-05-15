佘詩曼拍《新聞女王2》同場肌肉男網民認不出　猛料背景嚇你一跳

無綫劇集《新聞女王》紅爆中、港兩地，更在《TVB萬千星輝頒獎典禮2023》上破紀錄橫掃8獎，成為大贏家。《新聞女王2》近日正式開拍，除了靈魂人物「Man姐」佘詩曼，和李施嬅、高海寧、馬國明等原班人馬演出外，還新加入了黃宗澤，令人期待。劇組目前正拍攝得如火如荼，連日來不少網民在街頭偶遇佘詩曼開工，而近日，又有網民把新相分享到社交平台，不過今次焦點竟並不是佘詩曼，而是落在她身旁的肌肉男身上，究竟這位肌肉男是誰呢？

《新聞女王》在「TVB萬千星輝頒獎典禮2023」上橫掃「最佳劇集」、「最佳女主角」、「最佳女配角」、「最佳電視歌曲」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為大贏家。（資料圖片/葉志明攝）

《新聞女王2》近日正式開拍。（IG圖片）

連日來不少網民在街頭偶遇佘詩曼開工。（小紅書截圖）

日前，有網民偶遇《新聞女王2》劇組在車房拍攝，並將照片分享到社交平台，照片中佘詩曼一身幹練專業造型，與一名外貌粗獷，身穿背心晒出結實胸肌和一雙麒麟臂，格外吸睛的「車房佬」同場對戲。該網民留言問道：「新聞女王2余詩曼旁邊那男演員叫什麼？？男演員近年經常演戲，但什麽名怎麼都想不起。」有期待網民誤認是樂隊Mr.的Ronny黎澤恩，但Ronny回覆否認，並幽默說：「這個不是我嗎 這個是（《新聞女王》中）被我用槍打傷腳的人。」其後真相揭曉，這位肌肉男正是譚俊彥。佘詩曼與譚俊彥在《新聞女王》是飾演「舊情人」，而在《新聞女王2》，他們將與何廣沛發生「三角關係」，相信又會掀起話題。

有網民認不出佘詩曼身旁的「肌肉男」就是譚俊彥。（小紅書截圖）

譚俊彥劇中造型很粗獷。（小紅書截圖）

還健碩。（小紅書截圖）

譚俊彥出生演藝世家，其父母分別是影帝狄龍（原名：譚富榮）和演員陶敏明，表兄姊分別是藝人林珊珊、林海峰及林曉峰，妻子是中國內地女演員任祉妍，可以說是演藝世家。譚俊彥這個名字由著名導演張徹所改，他一出道大家還未記得他的名字，都會知他是「狄龍個仔」，但這個身份對他而言並沒有甚麽優勢，甚至被嘲「靠父幹」。

網民叫不出譚俊彥名字。（小紅書截）

有網民誤認是Mr.的Ronny。（小紅書截圖）

譚俊彥劇中被飾演「賊王」的Ronny射傷腳。（劇集片段）

佘詩曼和譚俊彥在《新聞女王》中是舊情人。（劇集截圖）

譚俊彥早前在《萬千星輝賀台慶2030》中，和鄧智堅一同演出《給十年後的我》時，就說出道後演過不少演員甲、路人甲、強姦犯。23年前譚俊彥做過歌手，北上拍電影從低做起，8 年前在人人北上握金時，他郤簽約TVB，由電影轉到電視，原因是因為家庭，想每日放工後就可以回家見到仔女。

譚俊彥說從少狄龍對他的管教就很嚴。（資料圖片）

譚俊彥為了家人而回流港。（譚俊彥微博）

譚俊彥2021年憑《換命真相》奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。（資料圖片）

有一個得過三次影帝的爸爸，所演的《英雄本色》更是很多人心中的經典電影，作為他的兒子會否感到有壓力？譚俊彥直言：「好大壓呀。」並表示最初入行20年一直都掙扎是否適合這個圈子，到近年才踏實下來。而譚俊彥也非常爭氣，2021年憑《換命真相》奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。