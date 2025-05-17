刑偵12｜陳自瑤首次與林保怡合作　獲益良多：袋咗好多錢落我個袋

TVB重頭劇《刑偵12》即將開播，有份參演的陳自瑤（Yoyo）今日（17日）親赴深圳出席劇集首映禮，身穿斜肩黑色長裙的她相當漂亮。陳自瑤在接受《香港01》訪問時，坦承能與視帝林保怡合作很開心，絕對獲益良多。

陳自瑤身穿斜肩黑色長裙，相當漂亮。（葉志明攝）

陳自瑤身穿斜肩黑色長裙，相當漂亮。（葉志明攝）

陳自瑤身穿斜肩黑色長裙，相當漂亮。（葉志明攝）

劇中陳自瑤與林保怡飾演情侶，二人有許多對手戲，她在受訪時坦承在他身上學了不少東西，是一位肯教後輩的好前輩：「知道今次有機會可以同保怡哥做情侶，其實我都好緊張。因為之前同佢未合作過，唔係好認識佢，只係以前成日可能睇佢做戲，印象中佢已經係一位好叻嘅演員，佢有一樣嘢係非常之好，佢好肯教我哋，袋咗好多錢落我個袋。」直言讓她在演戲上獲得了許多啟發。

陳自瑤坦承與林保怡合作很開心。（葉志明攝）

陳自瑤坦承與林保怡合作很開心。（葉志明攝）

劇中陳自瑤飾演一位日本餐廳老闆娘，看起來像是一位普普通通的女人，但其實會牽涉許多案件當中，絕對不普通。另外，提到有其他演員因為劇集太過燒腦關係而看不明白劇本，她就表示：「我還好，佢哋有啲位係可能比較複雜，相對佢哋嚟講可能會簡單少少。」而她亦強力推薦劇集：「第一我覺得拍攝手法好好，場景好多都用實景，同埋拍出嚟好有電影感，第二題材同普通嘅警匪片好唔一樣，有好多劇情意想不到。」相信觀眾會有驚喜。

陳自瑤大讚《刑偵12》拍出來有電影感。（葉志明攝）

陳自瑤大讚《刑偵12》拍出來有電影感。（葉志明攝）

最後，提到她日前在社交平台分享為豐胸公司拍攝的代言廣告照非常性感，獲得不少網民激讚，對此她相當開心：「其實我好開心，大家都好鍾意。」