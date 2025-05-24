秘密產女名模懷第二胎臨盆在即曬巨肚　姊弟戀愛得甜蜜超幸福

現年42歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，但就對Sara生父的身份封口不提。今年情人節謝婷婷高調認愛，公開多張與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，據知Mathew現時是一間大型家具零售連鎖店的北美區域零售總監，兩人郎才女貌，非常合襯！早前謝婷婷在IG驚喜宣布懷第二胎的喜訊，現時專心養胎，日前她更大曬巨肚！

謝婷婷長居加拿大專心照顧愛女Sara。（IG@jennifertsetingting）

今年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting）

好Sweet！（IG@jennifertsetingting）

Mathew為一間大型家具零售連鎖店工作。（官網圖片）

現時是北美區域零售總監。（官網圖片）

靚仔！（IG@jennifertsetingting）

郎才女貌！（IG@jennifertsetingting）

驚喜宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting）

照超聲波！（IG@jennifertsetingting）

照超聲波！（IG@jennifertsetingting）

相中所見，身穿黑色連身裙的謝婷婷狀態Fit爆，雖然挺着巨肚，但手腳依然纖幼！謝霆鋒上月在香港舉行一連四場演唱會，但妹妹謝婷婷未有返港支持，原來是因為她要留在加拿大養胎，早前她分享懷孕喜訊，獲不少圈中好友及網民送上祝福。而謝婷婷相識35年的好友更為她在豪宅舉行Baby Shower派對，謝婷婷同Mathew在影大合照時坐正中間，Mathew一手攬住謝婷婷，一手拖住對方，兩人非常恩愛！當時謝婷婷無名指還戴了戒指，因而惹來外界猜測她已婚！

狀態Fit爆！（IG截圖）

狀態Fit爆！（IG截圖）

大曬巨肚！（IG截圖）

大曬巨肚！（IG截圖）

謝婷婷無名指戴了戒指，因而惹來外界猜測她已婚！（IG截圖）

搞Baby Shower派對。（IG截圖）

開心！（IG截圖）

大量BB用品。（IG截圖）

謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting）

高大有型。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷同男友一起為囡囡慶生，三人就如同一家三口，幸福滿瀉。（IG@jennifertsetingting）

估計今胎是陀仔！（IG@jennifertsetingting）

三代同堂！（IG@jennifertsetingting）

母女合照！（IG@jennifertsetingting）