謝安琪張繼聰大仔中學畢業感動落淚　張瞻大學將讀呢2科雙學位

恭喜恭喜﹗張繼聰與太太謝安琪（Kay）的大仔張瞻下月將18歲生日正式成為大人，5月25日更是其畢業大日子，一家齊齊盛裝出席見證張瞻戴四方帽，亦首次披露仔大學選讀學科。



張繼聰與太太謝安琪（Kay），與大仔張瞻細女張靖，一家四口感情要好。（IG：@kaytse）

張繼聰與太太謝安琪（Kay）大仔張瞻戴上四方帽畢業了。（IG：@kaytse）

將18歲的張瞻由幼稚園起入讀英基屬下學校，5月25日正式在啓新書院畢業。位於馬鞍山的啓新書院為英基學校協會（下稱英基）屬下的私立獨立學校，提供IB（International Baccalaureate, 國際文憑課程）課程，往年誕生不少IB狀元，為著名的IB狀元搖籃，2024年共誕17名IB狀元。

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謝安琪在台下見證兒子到達人生里程碑，不禁熱淚盈眶：「第一次帶他來這學校禮堂，我拖著他暖呼呼的小手，那興奮的小短腿一直踢着踢着，雖不甘願但也乖乖的坐在我身旁。聽着校長的介紹，我滿心期待James 會在這𥚃學習許多新事物，結識他人生的死黨，展開他繽紛的校園生活⋯⋯揉一揉眼睛，那個稚嫩的攣髮小孩，今天已成了台上那挺拔自信的少年。」台上領畢業證書照片中，見到張瞻將入讀「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」雙學位課程。

張瞻兩年前YEAR 10畢業照

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他們安排一對子女張膽與張靖入讀同一學校，多年來一同上學感情沐厚：「畢業典禮後晚餐時哥哥突然對妹妹說：「我中學畢業了，以後不能陪你一起搭車上學了⋯⋯」妹妹眼淚立刻奪眶而出，哭得淒涼得連她最喜歡的美味點心都吃不下了。過去這麼多年，兄妹結伴上學的日子，早已成為他們最珍惜的時光，也是我眼中每天早上最實在的幸福。」

張繼聰與太太謝安琪（Kay）大仔張瞻，將入讀「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」雙學位課程。（IG：@kaytse）

最後KAY寄語囝囝，字裡行間充滿愛：「瞻瞻啊，恭喜你完成了人生這一個重要的階段，你和你成長的每一步都是我們最珍貴的禮物。往後的日子還有更多更多美好的事，爸爸媽媽很期待繼續陪伴你探索，和你一起欣賞生命的各種美好❤️‍🔥同時我們也會繼續努力學習，成為讓你每次想起都感到驕傲的超有型的老爸老媽😎🤟🏻✨😂」

張繼聰與大仔張瞻。（IG：@kaytse）

張繼聰與太太謝安琪（Kay）一對子女張膽與張靖感情相當好。（IG：@kaytse）