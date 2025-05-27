TVB至索靚媽魔鬼視角造型照　Deep V落肚臍現「初心」

TVB至索靚媽，現年43歲的陳自瑤，入行廿年愈戰愈勇，續任豐胸代言人廣告照比從前更震撼，新劇《刑偵12》被彭懷安霸王硬上弓一幕更是搏到盡。



TVB最索人妻獲頒最受歡迎女演員普通話致詞：我是中國香港女演員

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤以白色吊帶長裙性感現身。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤以白色吊帶長裙性感現身。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤以白色吊帶長裙性感現身。（IG：@chenchiyiu）

日前YOYO憑首擔任女主角，劇集《婚後事》「張明芯」一角到澳門《新時代國際電視節》領「最受歡迎女演員」。YOYO以一襲純白吊帶長裙亮相，DEEP V直落肚臍加超高釵設計，高位拍攝魔鬼視角大曬完美身段，留言：「不忘初心！」網民大讚貼題又賞心悅目。

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG：@chenchiyiu）