伍允龍孖性感女神睇林峯演唱會曝光戀情　大方認愛：係我女朋友

一向好仔的伍允龍，自從與鍾嘉欣分手後都未有再公開過新戀情，早前他被拍到與一名女子同遊迪士尼而傳出有新女友，雖然女方戴住口罩未能睇清樣貌，但二人狀甚親暱。他其後出席活動時只承認陪對方去玩，但對於是否「戀人未滿，友達以上」時，他則耍太極說：「中文好深，唔係幾明。」不過他當時已自爆5月27日會入場睇林峯演唱會，被問會否帶女伴睇騷，他說：「睇吓點啦。」

伍允龍早前被捕獲與一名口罩女子去迪士尼。（小紅書）

昨晚伍允龍果然現身紅館觀眾席，而女伴竟是去年與同性密分手的李蔓瑩（Renee）。二人坐在Panel下位置齊齊睇Show，全程言談甚歡、交頭接耳，Renee更不時含情脈脈望住伍允龍，常常被男方說的話逗得很開心，四周彷彿充滿住粉紅色泡泡。

昨晚伍允龍果然現身紅館觀眾席，而女伴竟是去年與同性密分手的李蔓瑩（Renee）。（IG@reneebobo）

Renee是圈中性感女神。（IG@reneebobo）

李蔓瑩去年承認與同性密友分手。（IG@reneebobo）

而其實二人已非首次一齊去睇Show，上月謝霆鋒演唱會，《01娛樂》記者都見到二人孖住睇騷，完場更不避嫌一齊走，現身啟德外與其他觀眾一同離場。雖然伍允龍與Renee從表面上看似大纜都扯唔埋，但據知他們之所以相識，是因為伍允龍拍打機片要尋找一位識打機的女生，於是透過中間人認識了Renee，志趣相投，一拍即合。

伍允龍與Renee原來因為打機結緣。（經理人公司提供）

而戀情曝光後，伍允龍大方認愛，更承認之前同遊迪士尼的其實都是Renee，他說：「各位傳媒朋友大家好，好多謝大家最近嘅關心，噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家都俾多啲時間同空間我哋，多謝大家！」恭喜恭喜！