林峯完騷後上車走人　聽到一句話即折返簽名極寵粉　網民：抵佢紅

林峯的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》昨晚（28日）來到尾場，而每晚完騷後，歌迷都會在紅館門外停車場位置「接放工」，希望可以近距離見到林峯一面，林峯亦相當識做，會跟歌迷傾幾句才上車。

林峯每晚完成演唱會後，歌迷都會在紅館門外停車場位置「接放工」，希望可以近距離見到林峯一面。（Threads@ yanyly_0607）

網上流傳一段粉絲拍攝的影片，見當時林峯正準備上車離去，粉絲不停尖叫，但林峯做手勢表示聽得不太清楚，接著就揮手講再見及上車；但粉絲們仍未罷休，繼續以震耳欲聾的聲音大叫：「三藩市！」表示自己原來是從三藩市特地回港睇他演唱會的，林峯在車上問了句：「你三藩市返嚟？」之後就不忍辜負熱情又有心的歌迷，落車走向粉絲們，聽到粉絲大叫「我聽日走喇！」後，他一邊簽名一邊問：「你聽日走喇？」臨走前更說了句：「Safe trip！」祝歌迷一路順風，而該位幸運歌迷興奮得快要落淚，叫喊：「多謝你呀！」

網上流傳一段粉絲拍攝的影片，見當時林峯正準備上車離去，粉絲不停尖叫，但林峯做手勢表示聽得不太清楚，接著就揮手講再見及上車。（Threads@ yanyly_0607）

但粉絲們仍未罷休，繼續以震耳欲聾的聲音大叫：「三藩市！」表示自己原來是從三藩市特地回港睇他演唱會的，林峯在車上問了句：「你三藩市返嚟？」（Threads@ yanyly_0607）

之後就不忍辜負熱情又有心的歌迷，落車走向粉絲們。（Threads@ yanyly_0607）

聽到粉絲大叫「我聽日走喇！」後，他一邊簽名一邊問：「你聽日走喇？」（Threads@ yanyly_0607）

林峯笑笑表示聽不清楚大家說什麼。（Threads@ yanyly_0607）

林峯極之親民，臨走前更說了句：「Safe trip！」祝歌迷一路順風。（Threads@ yanyly_0607）

發文者說：「大癲，本身佢已經上車準備走，跟住聽到我哋呢邊有人大叫三藩市來，聽日就走，跟著佢就落翻車幫佢簽咗隻碟🥹🥹🥹咁寵粉得唔得咖😭」網民亦認同林峯很親民、很疼錫支持者，表示：「句safe trip真係好暖」、「不枉鍾意左十幾年😭佢都有幫我簽」、「抵林峯紅咁多年」、「錫粉絲既明星值得like」

網民都大讚林峯。（Threads）