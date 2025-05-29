「新聞女王」力數航空公司安排失當　因一事嬲爆：不是金錢補償到

高海寧出名脾氣好，但原來「女神」都有發火的時候。日前（29/5）她在IG限時動態上寫下長文，力數航空公司安排失當，最後還寫上：「超鬧氣！」附加3個「發火」emoiji。據知，《新聞女王2》正在趕拍當中，雖然高海寧文中沒有提及，可能概她今次到深圳就是拍攝有關劇集，又難怪她會發火。

最近網上有人評論今年賀歲片質素比較差，高海寧就覺得每個人都有自己的評價。(陳順禎 攝)

原來早前她由倫敦轉機返香港，再到深圳工作。誰知人就趕及上機，但行李就趕不及轉機返港。經了解後，職員告知行李將在下一班到港，高海寧唯有將行程改為第二日的早上六點出發到深圳，但事與願違，行李又再一次被延遲，要明早才到達。

高海寧和馬國明透露今年上半年即將忙於拍攝《新聞女王2》。（梁碧玲）

高海寧力數航空公司安排失當。（IG@sammkoling/截圖）

高海寧在文中表示，對有關公司的安排難以理解。她說：「如果轉機行李會轉唔及的話，點解唔預留多點時間再起飛？班機已經delay咗45分鐘先起飛，都仲唔夠時間將行李上機？承諾咗可以安排跟下一班機返香港，依家又唔知點解做唔到，究竟搬運行李需要幾多時間？」最後，她更嬲爆說，行李內有贊助商的衣服要交還，也有工作時需要穿着的裙：「我不需要金錢賠償，我沒有時間再重新準備，這些都不是金錢可以補償到的，已經嚴重影響我的工作行程。」