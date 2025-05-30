傅嘉莉半年內兩愛貓先後離世　送別23歲BeBe︰感恩能圓滿你一生

傅嘉莉（Kelly）出名是貓奴的KELLY本育有兩隻貓貓，陪伴她16年的愛貓「妹妹」GeBe在半年前離世，剩下另一隻「哥哥」BeBe，原來亦在日前離世。她上載告別式片段悲痛喊話：「我最愛的BeBe，我一生中最愛的你。感受你最後的體溫，親親你最後的手手。」



傅嘉莉愛貓Bebe離世。（IG：@kelly.fuu）

傅嘉莉愛貓Bebe離世。（IG：@kelly.fuu）

傅嘉莉本來養咗兩隻貓，半年內先後離世。（IG：@kelly.fuu）

Kelly本月初發長文透露BeBe確診脾臟患癌，已經擴散至肺部及肝臟，更出現副作用包括暈倒失禁、嘔吐、貧血、消瘦等，個多星期後狀態急轉直下。Kelly上載片段指Bebe原來已離世並已完成告別式。片段中見到Kelly溫柔為Bebe梳毛，為她準備最愛的食物，淚盈滿眶眼神流露無限愛意及不捨：「我最愛的BeBe，我一生中最愛的你。感受你最後的體溫，親親你最後的手手，對你最後說的話，我早早跟你細說了，那天我們從一相識開始說起。你記得嗎？」

Kelly回憶某天走入寵物店，被Bebe溫柔貓叫聲吸引，第一次抱貓的Kelly與被主人遺棄的BeBe相當投緣：「兩隻小手搓着我的身體，身體一直咕咕發響，過了兩天，我每日都想起你的咕咕聲，想起你搓着我的身體，想着你用的頭頂着我的手，我就勇敢地回店舖，跟店員說：我就領養他吧。你跟很多貓貓很不同，你會一直跟我用眼神對視，我好像看到你的靈魂，你也好像看懂我的靈魂…. 不行…不能繼續寫了…其實這20年內，還發生了好多大大小小的事，有一些我還以為我會沒有你了。」

Kelly續說：「BeBe，我雖然很不捨得你的離開，但我知道我很感恩，我能陪伴你整個的人生。雖然你還是BB的時候我沒有看到，但是認識你的時候，你真的非常可愛，我真的很喜歡你。我感恩我能圓滿你的一生，最後的時光，我也能陪着你，每天抱著，說著，細說以前很多事。你現在是否跟GeBe和觀音一起了？現在我雖然看不到你們，但是你和妹妹會看到我，對嗎？你們現在開心的跟着光走，我們約定不久的將來再見好嗎？」