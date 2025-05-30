TVB視帝現身夜店狂歡High爆起舞　曾自爆爛玩愛蒲結婚5年傳婚變

現年48歲的TVB視帝陳山聰與太太何麗萍（Apple）在2019年結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），一家三口幸福美滿，他亦不時在IG大曬溫馨合照，成為圈中公認的愛妻號及廿四孝暖爸。不過早前就有網民捕獲陳山聰在馬來西亞吉隆坡一間著名夜店夜蒲，片中所見，身穿豹紋短袖恤衫的陳山聰戴上眼鏡，一身潮爆打扮，他更隨着音樂節奏興奮起舞，又擺出Rock友手勢，非常投入，相當盡興！

陳山聰與何麗萍（Apple）於2019年結婚。（IG@joelshanchung）

陳山聰和太太婚後育有一子Jaco。（IG@joelshanchung）

有網民捕獲陳山聰在馬來西亞吉隆坡一間著名夜店夜蒲。（影片截圖）

好high！（影片截圖）

好high！（影片截圖）

興奮！（影片截圖）

其實陳山聰過往曾在節目《人夫放假約出去滾》中自爆由17歲開始就非常爛玩，愛蒲夜店，更試過開工前一晚去Party醉倒街頭，但如今已成家立室，不會再紙醉金迷。不過今年年初陳山聰同老婆曾傳婚變，有自稱兩人密友透露陳山聰夫婦發現雙方價值觀很不同，而且不肯退讓，所以愈來愈多爭吵，而Apple亦在陳山聰的社交平台「失蹤」，兩人都已有一段時間沒有上載夫妻合照及全家福，此外，陳山聰又被發現沒有戴婚戒，更獨自湊仔，因而傳出婚姻亮紅燈。

型！（IG@joelshanchung）

型！（IG@joelshanchung）

型！（IG@joelshanchung）

廿四孝暖爸！（IG@joelshanchung）

廿四孝暖爸！（IG@joelshanchung）

全家福。（IG@joelshanchung）

慶祝生日。（IG@joelshanchung）

對於婚變傳聞，陳山聰回覆《香港01》時就以4字回應：「一笑置之。」亦未有解釋沒有戴婚戒的原因，並澄清因陳太要返工，所以他就擔起湊仔的責任：「我唔駛返工就一定會係我湊住Jaco，有乜咁大問題呢？我真係笑咗出嚟。是但啦，唔緊要。」陳山聰又解釋太太「失蹤」的原因：「因為陳太覺得自己影啲相唔靚，所以佢禁止我po相。同埋佢又唔係公眾人物，做乜要佢喺社交平台出現呢？受歡迎嗰個係Jaco，唔係佢吖嘛。」之後陳山聰更分享與太太撐枱腳的影片，又影住太太雙手問道：「陳太，你上封面喎，有咩感想呀？你做乜唔戴婚戒呀？因為你肥咗囉。」而Apple隨即笑言：「食嘢啦！」兩公婆以甜蜜互動粉碎傳言！

今年年初曾傳婚變。（IG@joelshanchung）

報道出街後，陳山聰分享與太太撐枱腳的影片，以甜蜜互動粉碎傳言。（IG@joelshanchung）

報道出街後，陳山聰分享與太太撐枱腳的影片，以甜蜜互動粉碎傳言。（IG@joelshanchung）

Jaco上台同爸爸合唱。（IG@joelshanchung）

老婆Apple亦有到場支持。（IG@joelshanchung）