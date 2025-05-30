鄭欣宜慶祝38歲生日狀態大勇　疑似男友曝光攬到實表現親密

鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱，一直未有公開現身，有傳她因抑鬱症停工，更一度有傳她在加拿大秘密產子。不過上個月欣宜將IG所有帖文清零，而YouTube頻道的Vlog亦刪走，只留下少量帖文及專輯歌曲，有傳欣宜與寰亞約滿，並已簽約環球唱片，即將復出推出新歌。今日（30日）是欣宜的38歲生日，與她合作多年的髮型師Benjamin在IG曬出多張為她慶生的照片，更高調示愛，疑似公開戀情！

鄭欣宜。（陳順禎攝）

鄭欣宜自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱。 (陳順禎 攝)

去年9月鄭欣宜被捕獲。（網上照片）

鄭欣宜現身半島酒店大堂茶座。（讀者提供照片）

鄭欣宜無預警清空IG。（IG截圖）

鄭欣宜與髮型師Benjamin合作多年。（IG圖片）

Benjamin在IG曬出多張合照，並寫道：「Two souls, one heart. Infinite love, endless us. Happy birthday my queen.（兩個靈魂，一顆心，無限的愛，無盡的我們。生日快樂，我的女王。）」相中所見，一頭金髮的鄭欣宜身穿黑色背心，她捧着生日蛋糕開心影相，又與好友許廷鏗、鄧小巧親密合照。而Benjamin更從後攬實欣宜，欣宜笑得相當開心，又將手放Benjamin的手上，兩人似足一對熱戀中的情侶，十分甜蜜！

慶祝生日。（IG圖片）

慶祝生日。（IG圖片）

慶祝生日。（IG圖片）

狀態大勇。（IG圖片）

好親密！（IG圖片）

不過其後Benjamin就將帖文刪除，未知是否想將戀情保密。其實Benjamin與欣宜傳緋聞多年，兩人表現親密，曾互相孭起對方，關係匪淺，但又有指Benjamin只是「煙幕」，真正男友另有其人，是花店老闆Derek，比她年長3歲，因口才了得兼不時借狗狗製造話題，以內涵奪取鄭欣宜歡心。

關係匪淺。（IG@bybenjaminsteven）

關係匪淺。（IG@bybenjaminsteven）

關係匪淺。（IG@bybenjaminsteven）

互相孭起對方。（IG@bybenjaminsteven）

互相孭起對方。（IG@bybenjaminsteven）