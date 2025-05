鄭欣宜慶祝38歲生日狀態大勇　疑似男友曝光攬到實表現親密

鄭欣宜(Joyce)自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱,一直未有公開現身,有傳她因抑鬱症停工,更一度有傳她在加拿大秘密產子。不過上個月欣宜將IG所有帖文清零,而YouTube頻道的Vlog亦刪走,只留下少量帖文及專輯歌曲,有傳欣宜與寰亞約滿,並已簽約環球唱片,即將復出推出新歌。今日(30日)是欣宜的38歲生日,與她合作多年的髮型師Benjamin在IG曬出多張為她慶生的照片,更高調示愛,疑似公開戀情!

鄭欣宜。(陳順禎攝)

鄭欣宜自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱。 (陳順禎 攝)

去年9月鄭欣宜被捕獲。(網上照片)

鄭欣宜現身半島酒店大堂茶座。(讀者提供照片)

鄭欣宜無預警清空IG。(IG截圖)

鄭欣宜與髮型師Benjamin合作多年。(IG圖片)

Benjamin在IG曬出多張合照,並寫道:「Two souls, one heart. Infinite love, endless us. Happy birthday my queen.(兩個靈魂,一顆心,無限的愛,無盡的我們。生日快樂,我的女王。)」相中所見,一頭金髮的鄭欣宜身穿黑色背心,她捧着生日蛋糕開心影相,又與好友許廷鏗、鄧小巧親密合照。而Benjamin更從後攬實欣宜,欣宜笑得相當開心,又將手放Benjamin的手上,兩人似足一對熱戀中的情侶,十分甜蜜!

不過其後Benjamin就將帖文刪除,未知是否想將戀情保密。其實Benjamin與欣宜傳緋聞多年,兩人表現親密,曾互相孭起對方,關係匪淺,但又有指Benjamin只是「煙幕」,真正男友另有其人,是花店老闆Derek,比她年長3歲,因口才了得兼不時借狗狗製造話題,以內涵奪取鄭欣宜歡心。

