《真情》落難貴族與好姨組「中年CP」　30年後76歲一樣型到裂

講起80年代，90年代一輩香港人的集體回憶，其中一定有這一套跨越四年，共計播出1128集的TVB處境劇《真情》。《真情》當中出現過不少經典人物，例如有現時《愛回家》熊樹根的劉丹，在《真情》飾演「叉燒炳」、已故「甘草」關海山飾演的「友叔」、劉愷威飾演的「安仔」、薛家燕飾演的「好姨」等等。當中亦不得不提，曾與「好姨」有過一段緣，但最後無疾而終，由黃錦燊飾演的「貓屎」（Melvin）。



黃錦燊「貓屎」（Melvin）與薛家燕「好姨」組成熒幕中年CP，十分經典。（《真情》截圖）

「貓屎」（Melvin）黃錦燊於1974年入行參演電影《小英雄大鬧唐人街》，其後相繼演出過《新最佳拍檔》、《開心鬼放暑假》、《靈氣逼人》等，1978年出演佳視劇集《名流情史》，之後亦演出過1980年《山水有相逢》、1981年《女黑俠木蘭花》等，直到《真情》出演「梁尚人」一角與薛家燕「好姨」組成熒幕CP，成為了家傳戶曉的「貓屎」。

76歲的黃錦燊一樣咁靚仔。（陳順禎 攝）

日前舉行的商會活動中，黃錦燊亦有出席，見他一身筆挺西裝，留住招牌鬍鬚，拿着酒杯的模樣，甚有當年的風采！雖然黃錦燊已年屆76歲，但與30年前在《真情》出演「貓屎」梁尚人的時候也相差無幾，依舊散發着貴族公子氣息。

黃錦燊與陳欣健出席商會活動。（陳順禎 攝）

講起黃錦燊，除了幕前多飾演公子哥兒，富商，上流人士一類角色，現實中他也是一位專業人士。1990年代暫別演藝圈後，他花了三年時間完成倫敦大學在香港舉辦的法學學士課程，後他取得大律師資格後正式轉行任大律師。曾有傳指，2018年他因出演《多功能老婆》而主動向大律師公會提出除牌，但他本人接受訪問時便澄清絕無此事，指做大狀要經過一定程序，只要列入政府的大律師名冊，以後都是大律師，犯下嚴重錯誤才會被除牌。

專訪︱與趙雅芝結婚40周年 黃錦燊罕談相處之道：要識得控制脾氣

黃錦燊保養得非常好。（陳順禎 攝）

黃錦燊與陳欣健出席商會活動。（陳順禎 攝）

黃錦燊與陳欣健出席商會活動。（陳順禎 攝）

黃錦燊亦罕有分享與妻子趙雅芝的相處之道。（趙雅芝微博圖片）

黃錦燊曾為廉政公署拍攝多部劇集特輯。（《廉政行動1996》劇集劇照）