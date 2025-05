前英皇小花獲連詩雅舊愛求婚成功　去年正式認愛：繼續合作愉快

現年31歲的曾樂彤早年在YouTube教授化妝技巧,2017年獲英皇娛樂青睞簽約成為旗下歌手,2018年正式出道橫掃樂壇新人獎,但其後發展平平,最為人熟識的就是與游學修的一段情,2023年低調約滿離巢後,去年轉戰獨立歌手行列。曾樂彤去年認愛連詩雅舊愛、人氣男團MIRROR御用音樂監製徐浩(Terry),今日(31日)端午節,兩人在IG宣布婚訊,獲不少圈中好友送上祝福!

曾樂彤曬出一張兩人的合照及手戴鑽戒的照片,並寫道:「徐監製,繼續合作愉快」,而徐浩就曬出一張女友敷Mask的家居照,並寫道:「I'll be spending the rest of my life with the cutest weirdo I've ever met. 💍(我將與我見過的最可愛的怪人共度餘生。)」正式宣布求婚成功!

曾樂彤自2013年起活躍於YouTube,曾有「YouTube界清泉」之稱,主打美容化妝及旅遊Vlog,直至2017年簽約英皇娛樂才轉型成為歌手。2018年2月,游學修被發現在太子唐樓寓所附近與曾樂彤手拖手,及後曾樂彤接受傳媒訪問時指自己與男友已拍拖一個月。2019年曾樂彤疑似因不滿被指在「第一屆KKBOX香港風雲榜」咪嘴,在社交網站上留言「MICNLM」,雖然游學修發長文力撐女友,但最後還是跪低道歉:「真性情不是免死金牌,眼見有一直支持我的觀眾今次也表示失望。」直至2020年4月,曾樂彤在訪問中暗示已與游學修分手:「希望大家都幸福,可以搵到生命中嘅另一個啦!」

2023年曾樂彤被踢爆與MIRROR御用監製徐浩(Terry)拍拖已三年多,徐浩身邊的一班戰友MIRROR成員都知道「阿嫂」曾樂彤的存在,近年曾樂彤亦曾擔任Anson Lo多首歌曲的填詞人。徐浩早年曾與連詩雅拍拖,直至2020年分手。而曾樂彤與徐浩一直在音樂上有合作,曾樂彤出道首張EP及去年自資的兩首作品都由徐浩打造,曾樂彤曾在接受訪問時談及對徐浩的第一印象:「佢係我第一個監製,對於我嚟講佢係一個老師同長輩。(因為佢大你12年?)哈!聽到呢個訪問佢會崩潰,實俾佢話。」曾樂彤稱從來對感情專一,指初入行二人合作,各有所愛時從沒半點仰慕之情,直至2018年再次合作,她看到當時失戀的徐浩怎樣認真對待感情,令她對他刮目相看:「佢係一個好簡單嘅人,工作期間唔會同人講多半句嘢,好專注於工作,但原來私底下更是一個暖男,我見過佢單身時的苦樣同傷心樣,由於佢的專情,我更認定徐浩係一個信得過嘅人。」

