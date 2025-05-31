前英皇小花獲連詩雅舊愛求婚成功　去年正式認愛：繼續合作愉快

現年31歲的曾樂彤早年在YouTube教授化妝技巧，2017年獲英皇娛樂青睞簽約成為旗下歌手，2018年正式出道橫掃樂壇新人獎，但其後發展平平，最為人熟識的就是與游學修的一段情，2023年低調約滿離巢後，去年轉戰獨立歌手行列。曾樂彤去年認愛連詩雅舊愛、人氣男團MIRROR御用音樂監製徐浩（Terry），今日（31日）端午節，兩人在IG宣布婚訊，獲不少圈中好友送上祝福！

31歲生日。（IG@tsangloktung）

大騷長腿！（IG@tsangloktung）

大騷長腿！（IG@tsangloktung）

大騷長腿！（IG@tsangloktung）

現時是獨立歌手。（IG@tsangloktung）

曾樂彤同阿Sa超級老友，仲會一齊去旅行！（IG@tsangloktung）

曾樂彤曬出一張兩人的合照及手戴鑽戒的照片，並寫道：「徐監製，繼續合作愉快」，而徐浩就曬出一張女友敷Mask的家居照，並寫道：「I'll be spending the rest of my life with the cutest weirdo I've ever met. 💍（我將與我見過的最可愛的怪人共度餘生。）」正式宣布求婚成功！

恭喜！（IG@terrychui22）

恭喜！（IG@tsangloktung）

恭喜！（IG@tsangloktung）

曾樂彤自2013年起活躍於YouTube，曾有「YouTube界清泉」之稱，主打美容化妝及旅遊Vlog，直至2017年簽約英皇娛樂才轉型成為歌手。2018年2月，游學修被發現在太子唐樓寓所附近與曾樂彤手拖手，及後曾樂彤接受傳媒訪問時指自己與男友已拍拖一個月。2019年曾樂彤疑似因不滿被指在「第一屆KKBOX香港風雲榜」咪嘴，在社交網站上留言「MICNLM」，雖然游學修發長文力撐女友，但最後還是跪低道歉：「真性情不是免死金牌，眼見有一直支持我的觀眾今次也表示失望。」直至2020年4月，曾樂彤在訪問中暗示已與游學修分手：「希望大家都幸福，可以搵到生命中嘅另一個啦！」

曾樂彤早年做YouTuber。（IG@tsangloktung）

曾樂彤初時以拍特技化妝片為主。（IG@tsangloktung）

其後曾樂彤加入英皇大家庭。（IG@tsangloktung）

曾樂彤從YouTuber轉型做歌手。（IG@tsangloktung）

曾樂彤出道首年都有攞過新人獎，但之後無以為繼，在公司的最後兩年更冇歌出。（IG@tsangloktung）

長腿！（IG@tsangloktung）

現時是獨立歌手。（IG@tsangloktung）

游學修曾力撐YouTuber出身的英皇小花女友曾樂彤。（IG@neoyau19）

2023年曾樂彤被踢爆與MIRROR御用監製徐浩（Terry）拍拖已三年多，徐浩身邊的一班戰友MIRROR成員都知道「阿嫂」曾樂彤的存在，近年曾樂彤亦曾擔任Anson Lo多首歌曲的填詞人。徐浩早年曾與連詩雅拍拖，直至2020年分手。而曾樂彤與徐浩一直在音樂上有合作，曾樂彤出道首張EP及去年自資的兩首作品都由徐浩打造，曾樂彤曾在接受訪問時談及對徐浩的第一印象：「佢係我第一個監製，對於我嚟講佢係一個老師同長輩。（因為佢大你12年？）哈！聽到呢個訪問佢會崩潰，實俾佢話。」曾樂彤稱從來對感情專一，指初入行二人合作，各有所愛時從沒半點仰慕之情，直至2018年再次合作，她看到當時失戀的徐浩怎樣認真對待感情，令她對他刮目相看：「佢係一個好簡單嘅人，工作期間唔會同人講多半句嘢，好專注於工作，但原來私底下更是一個暖男，我見過佢單身時的苦樣同傷心樣，由於佢的專情，我更認定徐浩係一個信得過嘅人。」

曾樂彤與徐浩的緋聞傳足幾年，直至去年首度認愛。（IG@tsangloktung）

曾樂彤笑言自己最初當徐浩是長輩，至幾年前拍完Cover後才撻著，因見到對方失戀後的不開心，認為這是個情深和信得過的對象。（YouTube@曾樂彤 Tsang Lok Tung）

徐浩早年曾與連詩雅拍拖。（IG@terrychui22）

徐浩除了經常與MIRROR合作外，亦常與張天賦（MC）合作。（IG@terrychui22）