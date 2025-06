何雁詩鄭俊弘天使綜合症囝囝Asher 3歲生日　情況好轉相當感觸

何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘婚後育有一子鄭讚廷(Asher),去年首次公開分享,兒子被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(A Angelman Syndrome),其後積極為此罕見病發聲,並陪兒子接受治療。轉眼間迎來Asher三歲生日,夫婦二人感觸良多。



何雁詩(Stephanie)鄭俊弘兒子鄭讚廷(Asher)3歲生日。(IG:@fredcheng83)

何雁詩早在兒子一歲半,為他申請特殊學校,早前獲通知下學期將可入讀。經過遠赴美國接受為期3星期的密集治療後,Asher亦有不少進步,令他們非常安慰。6月1日是Asher三歲生日,他們舉行派對廣邀親朋慶祝,Asher亦玩得相當開心,Fred在社交平台晒出派對慶生相,並寫道:「Happy birthday my son! Mommy and Daddy loves you so much. We wish you the best ,Thank you everyone for coming」

何雁詩(Stephanie)鄭俊弘兒子鄭讚廷(Asher)進展良好。(IG:@honganc)

何雁詩(Stephanie)鄭俊弘為兒子鄭讚廷(Asher)舉行盛大生日派對。(IG:@honganc)

