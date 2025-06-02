何雁詩鄭俊弘天使綜合症囝囝Asher 3歲生日　情況好轉相當感觸

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘婚後育有一子鄭讚廷（Asher），去年首次公開分享，兒子被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」（A Angelman Syndrome），其後積極為此罕見病發聲，並陪兒子接受治療。轉眼間迎來Asher三歲生日，夫婦二人感觸良多。



何雁詩天使綜合症兒子邁進新里程：Asher終於有學返啦！

何雁詩跟風挑戰抱天使仔瘋狂旋轉被鬧爆：你個仔個樣好驚呀

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）3歲生日。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）3歲生日。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）3歲生日。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）3歲生日。（IG：@honganc）

何雁詩早在兒子一歲半，為他申請特殊學校，早前獲通知下學期將可入讀。經過遠赴美國接受為期3星期的密集治療後，Asher亦有不少進步，令他們非常安慰。6月1日是Asher三歲生日，他們舉行派對廣邀親朋慶祝，Asher亦玩得相當開心，Fred在社交平台晒出派對慶生相，並寫道：「Happy birthday my son! Mommy and Daddy loves you so much. We wish you the best ，Thank you everyone for coming」

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）進展良好。（IG：@honganc）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）進展良好。（IG：@honganc）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘為兒子鄭讚廷（Asher）舉行盛大生日派對。（IG：@honganc）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘為兒子鄭讚廷（Asher）舉行盛大生日派對。（IG：@honganc）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘為兒子鄭讚廷（Asher）舉行盛大生日派對。（IG：@honganc）