李金凱自爆「點樣如廁」　好兄弟劉洋稱已知方法13字回應

張與辰和劉洋昨日（05/6）為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》採排，張與辰坦言興奮多過緊張，因為可以集郵兼睇巨星演出。劉洋則表示，擔心咬字不準影響發揮。張與辰說：「壓力真係冇，反而係期待，因為我好鍾意睇佢哋演戲，唱歌，反而係期望睇到佢哋真人，哈哈哈！」

李金凱直言下次會帶劉洋去廁所，讓他知道上廁所的方法。(影片截圖)

談到與羅力威「死敵」再聚，張與辰表示多年前一直互有聯絡，但後來他換了電話號碼，羅力威也換了電話號碼，就一直沒有聯絡。他續說，雖然有對方IG和Facebook，但始終偏向透過電話聯絡。「呢次比賽返嚟，佢都有睇節目，佢讓我比賽完之後一齊食飯，所以就約埋一齊。」

張與辰和劉洋今日（05/6）為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》採排。（葉志明 攝）

張與辰和劉洋今日（05/6）為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》採排。（葉志明 攝）

之後，他也談到自己亦與周國豐老師「相認」過。「其實佢哋唔認得我，哈哈哈。breaking time嗰時咁啱上咗個廁所，周Sir都上咗個廁所，我就問：『周Sir你認唔認得我？』周Sir：『你咁講你乜嘢意思？』我就話：『亞洲星光大道，PK賽，張祖誠。』周Sir：『張祖誠？好似有聽過呢個名。』（尿兜？）嗰時已經洗緊手，如果係尿兜就好尷尬。」

張與辰和劉洋今日（05/6）為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》採排。（葉志明 攝）

講到劉洋，他早前在訪問中問好兄弟，如廁後怎麼清潔自己。訪問中重提此事，劉洋表示有一次同房時，他曾提出幫李金凱清潔。「上次就是我在他我房間，我們在聊天，他說去洗手間，我說我幫你，因為他姐出去了，要不我幫你。他說不用，所以我才有這個問題，頭上有這個問號。（有沒有答案？）有答案，但是我不用告訴你知道。」

好兄弟劉洋稱已知李金凱如廁方法。（葉志明 攝）

張與辰與周國豐老師在廁所相遇⋯⋯講起呢樣嘢。（葉志明 攝）