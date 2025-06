徐子淇分享家翁李兆基李家誠家庭照　以「Papa」稱呼大讚為慈善家

前藝人徐子淇家翁李兆基於今年3月17日逝世,其創立的集團恒基早前為他舉辦紀念展,展出他的金秤、懷錶、孫兒百日宴的演講辭等有紀念領值的物品。5月TVB播出紀念展特輯《李兆基博士紀念特輯 • 和光同塵》,徐子淇與4名子女罕有曝光,徐子淇大讚老爺疼愛家人。徐子淇今日(11日)於Instagram分享紀念展片段,徐子淇以「Papa」稱呼李兆基,與家翁關係極佳。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世,享壽97歲。(恒基提供圖片)

家翁李兆基與公司合作推出了有他樣子的餅乾,徐子淇指小朋友曾以為餅廠是李兆基開的。(節目截圖)

徐子淇以英文發文多謝大家抽空出席紀念展,她先以「Dr Lee(李博士)」尊稱老爺,稱讚他為慈善家,她說:「Dr Lee was a selfless philanthropist, and a loving devoted family man—a visionary whose legacy will forever inspire.(李博士生前是無私的慈善家,也愛錫家庭,為人有遠見且其饋贈永遠帶來啟發)。」徐子淇讚揚李兆基對國家及他人的貢獻,因着其慷慨慈愛,無數人生命得而轉化,即使他離開了,精神和智慧依然長存。

李兆基與孫兒們合照,徐子淇4名仔女罕有曝光。(節目截圖)

徐子淇結尾以「Papa(爸爸)」稱呼李兆基,抒發對家翁無盡思念,「Rest peacefully, dear Papa. You will always be our hero, our inspiration, and our guiding star.(安息吧,親愛的爸爸,你永遠是我們的英雄、我們的啟發、以及指路人。)」

徐子淇上載與李兆基、李家誠合照。(IG圖片)