徐子淇分享家翁李兆基李家誠家庭照　以「Papa」稱呼大讚為慈善家

前藝人徐子淇家翁李兆基於今年3月17日逝世，其創立的集團恒基早前為他舉辦紀念展，展出他的金秤、懷錶、孫兒百日宴的演講辭等有紀念領值的物品。5月TVB播出紀念展特輯《李兆基博士紀念特輯 • 和光同塵》，徐子淇與4名子女罕有曝光，徐子淇大讚老爺疼愛家人。徐子淇今日（11日）於Instagram分享紀念展片段，徐子淇以「Papa」稱呼李兆基，與家翁關係極佳。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

家翁李兆基與公司合作推出了有他樣子的餅乾，徐子淇指小朋友曾以為餅廠是李兆基開的。(節目截圖)

徐子淇以英文發文多謝大家抽空出席紀念展，她先以「Dr Lee（李博士）」尊稱老爺，稱讚他為慈善家，她說：「Dr Lee was a selfless philanthropist, and a loving devoted family man—a visionary whose legacy will forever inspire.（李博士生前是無私的慈善家，也愛錫家庭，為人有遠見且其饋贈永遠帶來啟發）。」徐子淇讚揚李兆基對國家及他人的貢獻，因着其慷慨慈愛，無數人生命得而轉化，即使他離開了，精神和智慧依然長存。

李兆基與孫兒們合照，徐子淇4名仔女罕有曝光。(節目截圖)

李兆基與孫兒們合照，徐子淇4名仔女罕有曝光。(節目截圖)

徐子淇結尾以「Papa（爸爸）」稱呼李兆基，抒發對家翁無盡思念，「Rest peacefully, dear Papa. You will always be our hero, our inspiration, and our guiding star.（安息吧，親愛的爸爸，你永遠是我們的英雄、我們的啟發、以及指路人。）」

徐子淇上載與李兆基、李家誠合照。（IG圖片）