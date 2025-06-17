關楓馨傳陷三角關係獲冼靖峰力追　戀前港隊欖球男神荒郊抽煙談心

無綫一代型男小生，現年63歲的關禮傑與老婆育有一對寶貝女兒，大女關楓馨 (Fabienne) 與細女關楓盈。現年30歲的關楓馨曾參選2021年度港姐，樣靚身材正的她一度成為大熱門佳麗，最後打入5強可惜未能躋身三甲。關楓馨被網民封為最索星二代，落選港姐後簽約無綫成為「親生女」，很快便獲安排參演劇集以及主持節目，備受公司力捧，前途無限。

關禮傑女兒關楓馨（Fabi），參選香港小姐獲爸爸大力支持。（資料圖片）

關楓馨近日工作機會不斷。（IG：@tiffanyfabi）

何沛珈及關楓馨（圖02右）泳裝晒超Fit身材！

然而，最令外界熱議的並不是她的工作，而是她的感情事。關楓韾在疫情期間與異地戀拍拖7年的外籍男友Kris，因長期分隔異地而導致分手。之後她便被爆搭上網友封為「世紀渣男」的Tommy。Tommy被起底曾經偷食昔日舊愛的閨密，以及私生活勁混亂，兼且不斷向人借錢，負面新聞一大堆。關楓馨於去年與Tommy分手，回復單身後的她又盛傳獲冼靖峰狂追，有指對方教她唱歌兼帶她歎美食。

去年中，關楓馨被影到跟兩位無綫新晉小生孔德賢和焦浩軒，於電視城活動完畢後，一起到將軍澳的商場歎下午茶，兩男又對她大獻殷勤，足見她極受異性歡迎。另外，關楓馨因為與冼靖峰合作拍攝綜藝節目《家常便飯爭霸戰》，因而傳出男方瘋狂出招力追她，包括教她唱歌兼帶她品嚐美食。

冼靖峰。（葉志明 攝）

冼靖峰仲話學緊電結他。(胡凱欣 攝)

冼靖峰表示自己最常與張鎬濂「傾少男心事」。(胡凱欣 攝)

不過關楓馨最終揀了高大威猛的前港隊欖球員，現年29歲的徐灝晴 (Hugo)。兩人去年孖住着情侶裝欣賞七人欖球賽，且表現親暱，令外界認為他倆已互生情愫，但關楓馨卻否認與徐灝晴拍拖。他們今年再次結伴到啟德體育園主場館觀賞七人欖球賽。雖然兩人沒有像去年般在社交網上載合照，但他們各自po的照片可見拍攝的位置相同，且同樣悉心打扮，不經意洩「蜜」。兩人早前又結伴到大球場，一起穿上白色情侶裝欣賞曼聯大戰香港足球代表隊的賽事。日前有雜誌就拍到關楓馨收工後，即駕車接載徐灝晴到郊外偏僻地方，一起欣賞日落抽煙談心，不時打情罵俏，相當浪漫。他們逗留了約15分鐘後便登車離開，直駛返回女方的大宅。

關楓馨。