雙料視帝TVB出鏡率暴跌冇高層提攜　認太直白冇朋友叩頭千次轉運

現年44歲的袁偉豪（Benjamin）曾於2018年憑TVB劇集《棟仁的時光》勇奪大馬及新加坡最佳男主角，成為雙料視帝。袁偉豪與有「三億千金」張寶兒婚後誕下仔仔「袁咕碌」（袁晞祐），曾因女方家境富裕，面對不少壓力，被部分網民嘲為「食軟飯」，向來敢言的袁偉豪曾發文反擊。而出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時又被網友狠批他狀態大不如前，袁偉豪又於IG發長文回應有關批評。袁偉豪近年減產淡出幕前，原以為他將重心轉移家庭，原來是因公司人事變動導致TVB出鏡率大幅減少，他上資深電視劇製作人楊紹鴻YouTube節目《小鴻吹水站3》直言：「公司嘅安排，冇辦法啦，我條命係咁樣。」問到曾志偉、樂易玲及監製等人有沒有找過袁偉豪伸出援手，他表示沒有。

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項，與黃智雯一起奪得兩地視帝及視后。（視覺中國）

袁偉豪日前與張寶兒拍片，近日宣布懷上第二胎的張寶兒精神十足，佗得靚女。袁偉豪先談到袁咕碌為他親手製作的父親節禮物，難掩開心笑容。說到希望兒子在他身上學習到的特質，袁偉豪坦言想袁咕碌學到做人原則、做事有始有終、用功等等。而最不想袁咕碌學到的，是「千祈唔好學我咁直」，袁偉豪說：「我成日覺得我個人咁直呢，其實真係唔係咁差，得而且確如果咁直呢，就冇乜朋友，所以我唔想我個仔冇朋友。」張寶兒隨即安慰道：「你咁真誠嘅時候，你身邊都係真嘅好好朋友。」

袁偉豪和張寶兒結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌轉眼已經一歲。（IG：@yogooloo）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌一家三口。（IG@yogooloo）

袁偉豪曾自爆前世已得罪人。他於2021年上阿Bob林盛斌及麥玲玲主持的節目《Master's Talk》（師傅有請），談到曾遇過一個問米婆婆，婆婆表示袁偉豪前世得罪人，所以出道頭10年事業毫無起色。袁偉豪在對方指點下，口中唸住對方姓氏叩頭道歉1000次，事業運竟逐漸轉好，獲機會加入TVB接劇逐漸入屋。

袁偉豪不希望兒子做人似自己太直白。（抖音）

袁偉豪自認沒甚麼朋友。（抖音）

袁偉豪不想兒子沒有朋友。（抖音）

張寶兒安慰袁偉豪身邊的都是真朋友。（抖音）

張寶兒跟袁偉豪婚後育有一名囝囝。（IG圖片）

袁偉豪近年常被指「斷崖式衰老」，揶揄他比生完B的老婆張寶兒（Bowie）顯得更疲倦。（節目圖片）

袁偉豪。（TVB圖片）

袁偉豪和太太張寶兒拍片分享夫妻相處之道。（小紅書截圖）

袁偉豪好型喎！

《路途上的袁偉豪BEN ON THE ROAD巡迴演唱會》

袁偉豪憑《棟仁的時光》角色奪星馬視帝。（資料圖片）

《再創世紀》有視帝郭晉安、視后楊怡坐陣，其他演員包括林文龍、周勵淇、鍾嘉欣、袁偉豪等，演員陣容強勁。（視覺中國）

袁偉豪曾成功奪下雙料視帝。（梁碧玲攝）

黃智雯與袁偉豪齊齊成為「雙料視帝視后」，包攬新加坡及馬來西亞「最喜愛TVB男女主角」！（視覺中國）