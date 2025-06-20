裕美怒斥麥明詩「賊喊捉賊」：爲接job講啲假話﹗

麥明詩產後首次亮相活動，回應林作現任女友裕美斥她設圈套借林作媽媽上位，麥明詩提到早前與林作媽媽見面後引起的風波時指「唔想再有圈套，係我中人圈套。」令裕美相當不滿，獨家回應01娛樂時氣憤表示：「爲接job講啲假話﹗」



麥明詩回應裕美指自己「中人圈套」 裕美怒斥：賊喊捉賊

麥明詩兒子正面樣被林作媽媽公開 網民鬧爆：當正自己粒孫

林作媽媽王莉妮公開麥明詩兒子正面模樣。（IG：@leenililywong）

提到早前與林作媽媽見面後引起的風波，麥明詩表示雙方關係一直好好，對於裕美斥麥明詩設局讓有分享症的王莉妮墮圈套，麥明詩坦言唔想講太多「唔想再有圈套，係我中人圈套。」對於麥明詩指自己中圈套，裕美在IG STORY直斥：「賊喊捉賊」

裕美為林作媽媽出頭。（IG：@wadahiromi）

裕美獨家回應01娛樂時氣憤表示：「我知道個事實，然後我見到佢爲了接job為了形象講啲假話，不吐不快。你話你中圈套。難道係我設局？！難道係林作母親？！佢要設你局？！佢靠流量？！」問到會否擔心因為今次發聲，令林媽媽唔開心？？裕美則指：「林作媽媽比我更清楚成件事，我向來直話直說，沒有時間講假話，本人已經很忙。」

裕美對麥明詩回應相當不滿。（IG：@wadahiromi）

裕美對麥明詩回應相當不滿。（IG：@wadahiromi）

裕美對麥明詩回應相當不滿。（IG：@wadahiromi）

麥明詩出席活動後轉載報導澄清：「大家誤會了我的意思，我意思係唔想再答有關呢件事嘅問題啦，再答嘅話，我就好容易中記者問題的圈套而講錯嘢，因為記者們的技巧真的好厲害。希望這件事告一段落。」