張學友澳門演唱會台上拒絕講普通話　反叫學廣東話指腦袋叫：加油

「歌神」張學友昨晚（21日）在澳門銀河舉行「張學友60+巡迴演唱會」澳門站，有現場觀眾大嗌：「說普通話」，學友笑着拒絕獲讚，有網民將相關影片上載到threads，半日已有逾萬like。

「歌神」張學友近年為「張學友60+巡迴演唱會」四周巡迴演出。

載歌載舞好精彩。

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影片可見，張學友對着台下觀眾用普通話說：「對不起，我不懂講普通話」，然後轉用廣東話問觀眾：「有幾多人係講廣東話㗎？」台下傳出一遍歡呼聲，張學友笑住口再用普通話說：「沒辦法，對不起，學一下廣東話，加油。」並鬼馬地瞇眼指一指腦袋，鼓勵不懂聽廣東話的觀眾：「加油」，十分懂得搞氣氛。

另一條片，學友解釋堅持講廣東話原因：「唔識聽廣東話嘅朋友唔好意思呀，今日呢度係澳門呀嘛，即係都係以廣東話為主，今日可能有啲歌我會唱國語，大家知我好國際，唱廣東話或者國語，我都會盡量去唱，希望大家享受今晚嘅演唱會。」

張學友澳門開騷，有台下觀眾要求學友講普通話。（threads截圖）

學友回答：「對不起，我不懂講普通話」。（threads截圖）

台下傳出一遍歡呼聲。（threads截圖）

學友鬼馬地瞇眼指一指腦袋，鼓勵不懂聽廣東話的觀眾：「加油」！（threads截圖）

表情好有趣。（threads截圖）

網民紛紛留言讚學友，「RESPECT TO YOU🤘 」、「其實他普通話說的很棒，他就是反擊沒禮貌的人而已」、「喜歡張學友，真的很有智慧也很謙虛。」、「内地的朋友很努力的在聽啦」、「我今晚喺現場，呢個位我都大聲歡呼😂家人們睇演唱會啲禮儀真係好差，係咪都叫人說普通話，一係就最後一句搶咗嚟唱」。

網民議論紛紛。（threads截圖）

網民議論紛紛。（threads截圖）

類似事件已非首次在學友身上發生，前年他在香港紅館開演唱會，開場前在場館外與粉絲打招呼，有來自內地的歌迷高呼說：「晚上的演唱會，能不能多講普通話？我從很遠過來，聽不懂粵語。」學友則保持着笑容回應三個字：「學一下」，現場粉絲歡呼，讚賞歌神氣度。

前年學友在紅館開騷，亦有歌迷要求佢講多啲普通話。（圖上圖片）