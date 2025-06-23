張國強認約滿無綫轉換合作形式　揭不續約原因：TVB好公道嘅

現年68歲的「黃金綠葉」張國強（KK），好戲不用多講，在娛樂圈打滾近半世紀，出演過多部膾炙人口的劇集，無論古裝或時裝劇、忠角或奸角均能駕馭自如，深受觀眾喜愛。早前，張國強在劇集《奪命提示》中飾演反派「關Sir」一角，更是奸到出神入化，獲讚是「教科書級奸笑」。不過張國強原來已低調約滿無綫，他昨日（22/06）出席《執法者們》宣傳活動時，親認回復自由身，目前與無綫轉換另一形式合作。

張國強原來已經約滿TVB。（陳順禎攝）

張國強今次在《執法者們》飾演警務處副署長，與飾演另一位副署長的吳啟華之間會有很多衝突，大家為上位爭做「一哥」鬥法，至於角色是忠是奸？張國強大賣關子，拋下四個字：「意想不到。」談到近年工作中心轉向內地，張國強說其實以往一直都有很多內地的工作邀請，但因為TVB拍攝密集，的確是較難請假，現在自由度大了很多，所以到內地發展的空間也大了。

有網民發現他去年已約滿了TVB，張國強直言是，他暫時可以以自由身去接洽工作，「我覺得做嘢冇乜所謂嘅，有時喺外面，或者係電影，甚至好似今次呢套（《執法者們》），TVB要我拍嘅，我都返嚟喇，香港嘅製作我又會返嚟，唔係話一定要喺邊度拍嘅。作為演員，全世界都可以去演出，有機會去荷里活我都會嘗試。」

張國強指現在回復自由身，多了空間可以到內地發展，與TVB仍保持友好關係。（陳順禎攝）

問到約滿的時候，TVB可有找他洽談挽留？張國強直言：「有，當然有啦！我唔係畀人…哈哈，我係好多機會㗎！只不過我真係想嘗試下，畢竟喺一個地方（TVB）都10幾年，大家都話經常見我演奸角或某一類角色，我都想演一啲低下層嘅角色，如果有唔同嘅空間畀我去發揮，我覺得呢個時候係可以出去囉。」

張國強指與TVB並非不歡而散，需要他的時候可以隨時回來。問到是否薪酬打動不了他？張國強直言：「絕對唔係！TVB係非常之好嘅，我唔係要讚佢，我亦唔需要講太多，佢好公正嘅，佢話畀你聽做到就做到，做唔到咪唔做到，佢亦都無話要強迫所有人，呢個真嘅。」

張國強說若TVB需要佢，可以隨時返嚟。（陳順禎攝）

談到魯振順同樣約滿，但就不獲續約心淡離巢。張國強自言都是從報章上得知，所謂人各有志，大家也會有不同的經歷，或者一直走出來的感覺，每個人都會有自己的想法，「有時此地不留人，自有留人處。覺得呢個空間唔得，可能另外一個空間得呢。」

問他可覺得近年綠葉演員在TVB好似失去了位置？張國強認為無論是綠葉，還是年輕一輩的演員，一定要用心去工作，否則無論在哪個行業也很難，「以前TVB最強勁都係（演員）有齊老、中、青，每一線都好似階梯咁一路上去，所以有時走咗一啲寶藏級嘅，無論係老、中、青嘅演員，都係一個損失。不過還好，TVB會一代一代承傳出嚟嘅。」

張國強認為無論是綠葉，還是年輕一輩的演員，一定要用心去工作。（陳順禎攝）

對於有網民指出以前TVB劇好睇在家庭戲，但現在的主角都好似沒有爸爸、媽媽一樣？張國強覺得這是一個時代的變遷，就算現在大家看電視都少了，大多數都用電話看，所以如果不變的話，觀眾可能又會覺得經常同一套路沒進步，所以配合時代去改進都是難免的。

張國強近年積極內地發展，早前與影帝張家輝合作新劇。（微博圖片）

北上發展之外，張國強還入鄉隨俗，開通內地社交平台，且題材多多，深受網民歡迎。張國強表示希望藉此給大家看到他的不同一面，尤其內地觀眾層面，可能還停留在以前的劇集，甚至乎以為他已退休也有，所以他才萌起開設社交平台的念頭，「大陸亦有啲朋友一言驚醒夢中人，佢話其實你好多人鍾意個喎，點解你唔將你自己嘅嘢同人分享？起碼知道張國強仍健在，咁我就覺得呢個係一個好好嘅平台。（係咪都絞盡腦汁？）好多觀眾畀我嘅感覺係，原來張國強除咗演奸之外，都有可愛一面，起碼唔會話我咁老扮後生，所以我能夠做到嘅都嘗試吓，又可以過戲癮。呢兩年帶畀我幾好嘅一樣嘢係『腦震盪』，可以創作好多唔同嘅內容。」

張國強近年積極發展社交平台，先後開設抖音和小紅書帳號，而且非常受網民歡迎。（小紅書截圖）

談到有些綠葉為流量放下身段，賣衛生巾、飲溫泉水、又食「牛屎」火鍋等，張國強認為每個人都有自己的意願和路向，但目前他還是以戲為重點，希望透過社交平台以戲會友，「因為我普通話唔係叻，帶貨直播更加驚，都有好多人搵我做，但出咩價錢我都覺得無謂，我覺得自己唔係呢方面嘅人才，正如我唔係演笑片嘅人，你夾硬要我演都係好大一個難度，所以我覺得冇必要接受呢種挑戰，我仲係鍾意專注喺戲劇方面。」