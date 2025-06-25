《愛回家》整容女星直播被激親爆喊　黃宗澤舊愛全年拍一部劇裸辭

近年憑《愛·回家之開心速遞》「高小姐」成功入屋的甄采浠（前名：甄穎珊、甄詠珊），效力TVB 8年，去年12月宣布離巢。甄采浠2016年加入無綫，成為旗下基本藝人合約藝員，由歌手轉型為演員，參與多套劇集演出，最使觀眾記得的為《果欄中的江湖大嫂》飾演「惡人菊」一角，拋低靚女包袱豁出去演出，絕對是她的代表作。惟甄采浠去年自爆全年僅拍得一劇，約滿決定離巢向外發展，《刑偵12》成為她在TVB的告別作。近來她開直播與網民互動，竟被激親突然爆喊。

甄采浠飾演高小姐。（左）

甄采浠完全不似已經44歲。（IG：@carisayan123）

離巢後甄采浠瘋狂大解放派福利。（IG：@carisayan123）

甄采浠在直播中穿上性感吊帶衫。直播中她眼濕濕鼻紅紅，聲線顫抖地說：「唔好講狗肉、貓肉嘅問題啦，唔講呢個話題啦......咁呢度香港嚟㗎嘛！」楚楚可憐的模樣博得部分網民同情，有人則不識相地繼續談起狗肉話題，相信是有人留言談到狗肉及貓肉話題，令愛錫小動物的甄采浠心酸落淚。

甄采浠曾與石詠莉、陳樂榣組成女子組合Freeze，並大走性感路線，她直認隆胸，是香港娛樂圈少有公開承認整容的女藝人。甄采浠於2006年曾報名參選亞姐，當年自爆入行前與黃宗澤有過一段情，甄采浠在2013年在清談節目《亞姐百人》中，公開感謝前度黃宗澤：「多謝佢都承認呢段關係。」另有指甄采浠曾獲黃宗澤提議入TVB工作。而她的胞弟甄穎麟亦做過童星，演出過電影《三五成群》，由於孩童時的甄穎麟樣子很像MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）有幾分相似，一度被誤傳盧瀚霆便是電影童星。甄采浠透露當年有公司想簽其胞弟，但甄穎麟當年因飽受濕疹困擾，而未有入行。

甄采浠直播爆喊叫人停止再講狗肉及貓肉話題。（小紅書）

楚楚可憐。（小紅書）

甄采浠（原名：甄詠珊）戲裡戲外感覺大不同。（IG：@carisayan123）

甄采浠在《果欄中的江湖大嫂》有突破演出，不介意扮醜，成功轉型。

甄采浠仍然等待真命天子出現！（IG@carisa123）

離巢後甄采浠瘋狂大解放派福利。（IG：@carisayan123）

離巢後甄采浠瘋狂大解放派福利。（IG：@carisayan123）

甄采浠完全不似已經44歲。（IG：@carisayan123）

離巢後甄采浠瘋狂大解放派福利。（IG：@carisayan123）