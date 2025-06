Anson Lo做完手術後首公開露面今晚將坐輪椅現身　發長文交代近況

近日網上有傳MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 入院做手術,Anson Lo為免粉絲擔心以及惹來猜測,日前就在社交網分享了多張在他在戶外赤腳拍攝的照片,發長文留言寫道:「你們最近好嗎?上星期開始因為身體事情休息了一整個禮拜 也不能做gym、學唱歌、跑步(不用擔心呀~純粹終於決定早一點跟你們說害怕25號你們太shocked 放心放心)現在這一刻在家休息中 這星期聽了很多歌 看了很多電影、訪問、mv 為下一首歌的mv和art direction做功課 為12月頭演唱會想了很多ideas 」

Anson分享新相發長文講近況。(ig圖片)

他績說:「其中重看了一句歌詞:“Life doesn't always go your way.”很多時候我們的生活都不能一帆風順 但重點不是亮麗的結果 而是我們每一天都在努力中 不需要有偉大的成就 就是好好過每一日就足夠了 這一年定下了很多目標 都正在努力中 未能全部達成 但不要緊 Time will tell and you just gotta believe💪🏻 即將踏入「30」這個數字 既是興奮 也是期待「從前樂與悲 不影響今日的天氣 能原地再起 總吸到鮮甜的空氣」🌦️ 希望你們有一個快樂的禮拜 一起努力~♥️。」 不過Anson Lo在文中並未有透露病況,令不少粉絲繼續擔心他,又留言為他送上祝福。

Anson Lo今晚將與MIRROR「妹豬組」成員姜濤、Edan(呂爵安)以及Jeremy (李駿傑)出席在麥花臣舉行的《呂濤米Lo Seoul》旅友旅途分享會。據悉,由於剛做完手術的Anson Lo正在復原中,他的公司為免他體力太過勞動,特別安排了他今晚坐輪椅出席活動。

