黎彼得批「阿豬阿狗都搞演唱會」　燒埋夏韶聲：最紅嗰時唔見你開

現年74歲的黎彼得（Peter哥）自離巢TVB後轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》，大爆圈中秘聞，其言論非常惹火。其中一集他評價：「流行曲已死」，寸爆MIRROR、張敬軒及《中年好聲音》參賽者等等，直言：「咩軒仔呀？都唔知邊個嚟嘅，更加唔好講MIRROR喇，嗰啲更加巴閉啦，但我哋唔講嗰啲喇，嗰啲都唔係歌星嚟嘅，十零條𡃁仔出嚟跳嚟跳去，又話賣到成幾千蚊張飛，係唔健康嘅嘢。」黎彼得又指《中年好聲音》的一班參賽者是「烏合之眾」：「阿豬阿狗都有。」

黎彼得（Peter）自離巢TVB後轉戰YouTube界。（YouTube影片截圖）

他認為繼「四大天王」之後，只有陳奕迅接棒，後繼無人。（YouTube影片截圖）

認為MIRROR只是「十零條𡃁仔出嚟跳嚟跳去」。（YouTube影片截圖）

而最新一集他又再次火力全開，講到夏韶聲即將舉行人生最後一次紅館演唱會《LAST SUMMER》，其實夏韶聲已解釋過，自己入紙多時都未成功獲批。不過Peter哥謂：「我見到夏韶聲重出江湖，我好大感慨，我見親夏韶聲就以為有外星人殺到，因為佢老人家好鍾意講太空嘢，我懷疑佢本身就係外星人，不過個樣好似香港喜多郎咁啫。佢真係好笑，無端端重出江湖做咩演唱會啫，喂，你嗰時最『當老肯』嗰時，又《人生交叉點》（編按：《新交叉點》），又《空凳》、又咩《低泣的結他》定《結他低泣時》，嗰時最紅嗰時唔見你開演唱會？以前張耀榮話搞演唱會一場就蝕本，兩場就歸本，三場執少少，而家搞演唱會係搵食艱難，唔係個個得，以前啲人個個都有唱片、出新歌，喺紅館搞幾場，等人嚟朝聖，而家唔係，阿豬阿狗又搞演唱會，搞乜鬼嘢？」

夏韶聲8月即將舉行人生最後一次紅館演唱會《LAST SUMMER》。（資料圖片）

黎彼得說：「無端端重出江湖做咩演唱會啫，喂，你嗰時最『當老肯』嗰時，又《人生交叉點》（編按：《新交叉點》），又《空凳》、又咩《低泣的結他》定《結他低泣時》，嗰時最紅嗰時唔見你開演唱會？」（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

黎彼得引用「演唱會之父」張耀榮的一番話：「搞演唱會一場就蝕本，兩場就歸本，三場執少少。」（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

他接著舉例指譚詠麟取消東莞演唱會、陳奕迅台灣演唱會又因病取消，劉德華幾乎有意外、張學友破產等等而不舉行演唱會，直指：「而家樂壇好唔健康、亂晒籠！」其實陳奕迅已完成台灣演唱會補場，另外曾有人糾正Peter哥，指張學友破產是假消息，他也承認自己是脫節，並謂：「而家脫離咗呢個圈，少少似好似局外人咁樣，好多時我同埋朋友一齊食飯，啲話題都唔啱傾，因為我out咗，年紀又大，冇接觸呢行啲人，我而家都唔知咩身份，我係YouTuber ？抑或KOL ？抑或藝員，我自己都唔知自己喺邊度。」

黎彼得批評：「而家樂壇好唔健康、亂晒籠！」

黎彼得提到陳奕迅因病不舉行演唱會，其實他已完成台灣演唱會補場。（IG@mreasonchan）

另外有關張學友破產，亦有人糾正過這是假消息。（資料圖片）