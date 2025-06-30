TVB「御用丫鬟」進修碩士做三職女強人　離巢後變政協運勢大翻身

現年45歲、有無綫（TVB）「御用丫鬟」之稱的李焯寧近年已轉行，2017年轉行從商，成立市場策劃公司，2021年更投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協，並親身出席會議，有頭有面。李焯寧畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲等，多年來星途平平，2012年她約滿TVB後離巢，曾簽約HKTV拍劇，又拍過電影，但原來在政商界撈得更好。李焯寧繼續進修自己，她近日曬出三職生活，自爆正在讀碩士，上進又勤力。

李焯寧（Instagram/@karenleecheukling）

李焯寧分享南寧市政協會議開幕心情。（IG：@karenleecheukling）

李焯寧在南寧市政協會議，坐在第一行。（IG：@karenleecheukling）

李焯寧分享南寧市政協會議開幕心情。（IG：@karenleecheukling）

李焯寧近日分享一周日常Vlog，她透露今身兼三職，包括演員、學生和商人，生活忙碌。李焯寧一個星期忙到要往返三地，她搭高鐵到內地做三天直播工作，回到香港後有兩天都要上學。李焯寧透露在金鐘就讀「MBM」碩士課程，估計是商業管理的碩士課程；她又不忘做Facial愛錫自己。

李焯寧邀得圈中闊太苑瓊丹拍片。（抖音）

李焯寧越來越富貴！（IG/@karenleecheukling）

李焯寧透露之所以上進，是因為不想對不起自己，她發文：「1. 三日內地直播 2. 兩日返學 3. 一星期無間斷處理日常事務及工作（加加埋埋當俾佢兩日時間）4. 盡量一日至半日躺平陪個仔我真係懷疑人生，但又唔想停落嚟，因為有得衝而你唔去衝嘅時候就真係對唔住自己啦」。

李焯寧一天跑三地。（IG影片截圖）

搭高鐵回內地做做直播。（IG影片截圖）

做直播。（IG影片截圖）

進修碩士課程。（IG影片截圖）

做Facial。（IG影片截圖）

歎美食。（IG影片截圖）