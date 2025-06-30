五索驚爆手握馬清鏗裸照　分享閨房事被問「真心愛」遊花園？

ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》今晚（30日）一集邀得知名小三「五索」鍾睿心（Rachel）作嘉賓，自稱不是上來化解怨氣，而是「曬名」。35歲的五索因與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗激吻照曝光而一夜成名，網民質疑是她自己放料，她卻懷疑是林作爆料：「佢話同我割席，但私底下又話支持我。」被問富豪男友有否因此經濟封鎖，她激動回應：「佢夠膽？我幫佢生四個喎！」至於是否因孩子而獲更多金錢，她坦言男友會在其他方面更大方付出。主持余迪偉質疑她四次懷孕是否有預謀，她笑稱自己家庭基因強：「避咗孕都大肚！」余迪偉大膽追問：「姐係『吞精』都會大肚？」五索直言與男友床事頻繁，被問床上功夫是否了得，她自豪表示：「我都覺得自己真係幾勁。」

五索為ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》做嘉賓。

五索強調上節目唔係化解怨氣，而是「曬名」。

「五索」鍾睿心（Rachel）與馬清鏗談父女戀。

談及是否真心愛男友，五索回應：「愛有好多定義，啲人成日話最展現愛係當對方一無所有，但我唔想試到呢一步。」她澄清身材爭議：「我本身平到黐線，但屋企基因勁，阿媽、阿婆都超大。」她更爆笑重提好友曾說：「你家姐個胸圍可以當頭盔帶。」提到男友思想傳統不喜歡她穿著暴露，何居倬（Adams）不解：「吓，但佢傳統就唔會...」五索立即反擊：「鍾意我啊？你咩意思啊？」Adams解釋：「我意思係佢傳統就唔會包二奶。」陳皓雲（Howard）即時吐槽：「就係傳統先包二奶啦，古代人係三妻四妾。」

「五索」鍾睿心年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀。（IG@5kidsokma）

五索其中兩張生日相，是她坐在蛋糕前，馬生從後箍頸攬實她，五索則搭著她的手，面露幸福笑容。（IG@5kidsokma）

雖然她用貼圖遮著馬生的樣子，但由於她用的是「馬」的貼圖，所以答案顯而易見。（IG@5kidsokma）

五索曝光馬生絕密湊仔片段。（IG@5kidsokma）

+ 5

五索本身有一個小朋友，與馬清鏗拍拖9年再育有4名子女。（IG@5kidsokma）

五索為馬清鏗生了4個小朋友，還有跟前夫有一子，好好生育。（IG@5kidsokma）

被問是否介意「最強小三」稱號，五索表示從不介意，更覺得有點自豪：「其實做小三都唔容易，命好係會有人妒忌，我天生就係高調。」她自爆有不少十幾歲粉絲視她為偶像，因此仍保持自己的道德底線。談及仔女，她不喜歡帶孩子外出，因有人偷拍她：「我唔想連累佢哋。」但強調一家生活很正常，馬生經常在家。最後，她更爆料自己手中竟握有馬生的裸照，語出驚人令主持與觀眾震驚不已！

五索直言與男友床事頻繁，並自認床事功夫了得。

五索話做小三都唔容易，命好係會有人妒忌，佢天生就係高調。

五索爆手握馬清鏗裸照。（IG@5kidsokma）

五索爆手握馬清鏗裸照。（IG@5kidsokma）

五索爆手握馬清鏗裸照。（IG@5kidsokma）

五索話身材純天然。（IG@5kidsokma）