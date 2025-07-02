執法者們｜陳瀅成功減磅愈嚟愈弗　獲網民推封「苗條瀅」

《執法者們》昨晚（1日）劇情圍繞新個案，周欣婷（陳瀅飾）為了調查非法器官買賣個案，先是潛入海關做卧底尋找內鬼，及後在跟蹤嫌疑人期間意外揭發涉黃非法會所，為了調查，婷婷不聽上司高浩然（馬國明飾）指示擅自闖入場所，逼於無奈換上性感服飾之餘，更因身份被揭發險遭強暴，幸好高浩然及時趕到救人…

省鏡造型1：「黑絲誘惑」打扮。

陳瀅黑絲誘惑。

陳瀅黑絲誘惑。

由於周欣婷昨晚一集表現衝動、才令自身招來重大危機；不少網民都認為她太衝動、太魯莽，紛紛封她為「女版吳卓羲」，相當搞笑。由第六集開始，陳瀅所佔戲份甚重，除了有低胸喱士配以短裙襪帶的性感「黑絲透惑」打扮，還有乾淨俐落的海關人員打扮，及青春可人的網球Look打扮，當中以網球Look最備受網民熱捧：「超級超級超級鍾意呢個tennis girl look arrrr！是一眼心動的感覺，是一定要單獨po的程度！ho ho ho靚又好ho ho ho cute！！！」、「陳瀅女神級」、「陳瀅大癲」。

省鏡造型2：「馬尾網球少女」Look真係好Pure好True。

呢個小清新Look雖然冇被列入四大省鏡造型之一，但都唔錯。

觀乎官方發布劇照，陳瀅拍攝《執法者們》時狀態甚弗，雖然「舞小姐」打扮明顯相當蝦人著，但陳瀅明顯完美Carry，即使拍攝動作戲及被人強暴戲份期間依然不見有贅肉外露，難怪有網民封她為「苗條瀅」。

網民激讚卡士強勁

另《執法者們》的男主角卡士在網上亦引發討論，有網民直指劇集卡士超強勁，以黃宗澤、馬國明、陳豪、羅子溢及吳啟華五位為例，任何一位都可以單獨孭起一套劇集。至於在前晚及昨晚一集佔戲頗重的徐榮，則獲讚「越老越有型」！確實，劇中他在記招宣布「三億懸紅」、甚至歡迎綁架犯「轉軚」攞懸紅一幕，不但張力十足，亦盡顯徐榮作為富豪的霸氣一面：「我依家懸紅三億，希望你哋好似講我是非咁，立即將件事傳開！…任何想計算我嘅人，依家好好聽住…唔好諗住傷害我個女，如果我個女少咗一條頭髮，我發誓，我要用盡一切方法搵你出嚟，而你一毫子都攞唔到。」

呢幕真係堅型。