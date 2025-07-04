周驄離世｜鍾志光不捨前輩離去：噚晚先探完佢，佢好鍾意講波經

有御用爺爺之稱的周驄，今日傳出離世消息，享年92歲，這位入行60年的演員，入行多年與圈中人緣甚好，當中與鍾志光感情最好，原來鍾仔在昨日亦有到醫院探望周驄，他說：「好唔捨得，我琴晚探過佢，佢琴晚就開始比較差㗎喇，因為呢佢就都係吸住氧氣囉，我哋去探佢嘅時候，佢知道嘅有反應嘅，我哋講嘢呢，佢隻手會有啲身體語言呢，係做出嚟嘅，咁同我之前去探佢就有啲唔同，之前去探佢呢，佢個精神有時都幾好㗎，當然有時可能攰啦，咁但係一般呢都可以同佢交談㗎，同埋有文有路㗎佢講嘢。」

鍾志光與周驄成為好友，原來因為二人對足球有濃厚興趣，他說：「我同佢拍過好幾套戲劇，同埋最主要因為我講波佬出身，咁佢又鍾意踢波喎，第一次見我已經好熟悉，嗰陣時我都係𡃁仔嚟，佢已經好親切同佢講波經，講佢踢足球咁樣，我哋好好傾㗎，咁所以甚至佢退休，我哋耐唔時都搵佢出嚟食飯傾下偈，佢個人呢係好謙虛好客氣，我記得，我第一次去探佢喺醫院，咁我入到去，我都冇除口罩，佢已經認得我，佢就話『哎呀，哎呀，搞到你呀，哎呀真係唔好意思』佢個人係好客氣，我哋喺後期去探佢呢，可能佢次次都想同我哋打招呼，同埋佢個人呢好風趣，記性真係好，即係去到即係九十幾歲，都將佢以前啲拍戲嘅嘢，如數家珍咁樣，好清楚話畀我哋聽㗎，所以呢個老人家真係一個好好嘅長者。」