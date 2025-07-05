Tyson為污染樂壇逼林家謙齊露肉　玩插水被胸襲：好似搶嘢食咁

Tyson笑言逼林家謙、張敬軒齊露肉污染樂壇。（葉志明攝）

Tyson Yoshi一連三場的啟德體藝館演唱會《THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》昨晚（4日）開鑼，完騷後，Tyson對於「插水」的表現不太滿意，指觀眾只顧著「抽水」摸他胸、腹肌、屁股，希望明天觀眾可以將他向後傳：「我而家明電車痴漢畀人摸，好混亂，完全顧唔到咁多。我唔敢話無畀人摸，但插水就預咗。」Tyson又誇口要污染樂壇，目標係林家謙與張敬軒，誓要迫二人齊露肉。

收獲不少Bra，有望砌聖誕樹。（葉志明攝）

Tyson表示「插水」就預咗會被摸。（葉志明攝）

對於被YT周殷廷成功誘導「震波」，Tyson亦十分不滿，直言low，問到是否大隻會變pink，他說：「我未操前都好pink，而家都咁pink，大家可以試下。（平時會唔會好似佢咁擺啲肌款出嚟影相？）我係要款唔要力，啲力夠開門就OK，連水樽都要人幫手開。」他又強調平時無練「震波」，而當練大隻到某程度，就會自動震波。Tyson表示婚禮一定不會表演「震波」，怕被長輩罵。

連車都出動埋，但完騷後如何處理又是另一個難題。（葉志明攝）

Tyson開騷前曾叫大家練手力，原來是為了拋bra上台，但他指很多bra跌到台邊：「我見帶啲綁埋一齊拋，去到一半會自動降體，好似傘兵咁。（你執起嗰啲有無溫度？）今日好混亂，無時間feel。」提到老婆Christy今日（5日）生日，Tyson表示對方睇完會趕去機場，飛到外國處理婚禮：「聽日畀focus佢，但唔捉佢上台，唱生日歌算啦，禮物？我送好多嘢畀佢，破產啦。」提到在台上表示《1994》前傳，Tyson表示歌的部分未完成，但完成婚禮後會進行，不過因為怕被罵，所以不考慮找黃秋生。

Tyson話震波令整個演唱會都low晒。（葉志明攝）