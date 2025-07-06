張佳添前妻指海兒靚女少布　但一弱點輸蝕恐未能留任《中4》評審

《中年好聲音》系列是TVB王牌節目，添食再添食，亦引起很多行內人討論及關注。近日傳出《中年好聲音4》有一位評審將不再留任，惹來外界揣測，而評審張佳添的前妻黃敬佩，近日就拍片分享睇法，她認為不留任的很大可能是海兒。

近日傳出《中年好聲音4》有一位評審將不再留任，惹來外界揣測，而黃敬佩近日拍片分享睇法，她認為不留任的很大可能是海兒。（資料圖片）

黃敬佩本身是填詞人，亦曾任《聲夢傳奇2》評審。（YouTube@ 中女愛漫遊-黃敬佩 Peggie Wong）

黃敬佩與張佳添曾是夫妻。（節目截圖）

黃敬佩本身是填詞人，亦曾任《聲夢傳奇2》評審，她認為《聲夢》跟《中年好聲音》有根本性分別，主要是參賽者年齡層。而《中年》基本上常駐評審都是那幾位，但中間會加入歌手評審，她又談到伍仲衡發生「洪心怡事件」後，令節目有了轉折位：「好多人話伍仲衡離開之後，冇咁好笑，佢哋都有個人設擔當，肥媽就係溫情，比較人性角度去處理；伍仲衡比較幽默，要求比較高，所以之後成日90分以上，因為有個手緊嘅評判走咗。」而周國豐較為全面，用資深DJ角度宏觀評分；張佳添則較著重歌唱技巧，以揀一個「星」為準則。

黃敬佩曾任《聲夢傳奇2》評審，她認為《聲夢》跟《中年好聲音》有根本性分別，主要是參賽者年齡層。（節目截圖）

黃敬佩點評五位《中年好聲音》評判的評分風格。（資料圖片）

黃敬佩曾表示問過周國豐，對方將留任《中4》評審。（IG@peggiewongkingpui）

對於海兒，黃敬佩就表示：「點解整個咁後生嘅海兒老師，揀選我相信有原因嘅，首先養眼先，佢IG follower都唔少，好sexy，又唱到歌又sexy，但係老老實實就係有少少好似唔係咁……比起伍仲衡同其他評審，夾嘅程度有啲唔一樣，因為佢零零舍舍後生，同埋因為佢係古典，classical。」她讀出海兒的超強履歷、獲得獎項，不過她認為有幾個原因，足以令她不再留任《中4》評審。

黃敬佩曾與海兒合照。（YouTube@ 中女愛漫遊-黃敬佩 Peggie Wong）

黃敬佩讚海兒又唱到歌又sexy。（IG@hedy_hoiyi）

黃敬佩相信節目組揀海兒一定有原因，她followers多，音樂背景強，又養眼。（IG@hedy_hoiyi）

海兒的確樣靚身材正。（IG@hedy_hoiyi）

不過黃敬佩認為海兒有一樣嘢輸蝕，足以令她不再留任《中4》。（IG@hedy_hoiyi）

黃敬佩指出，參賽者揀歌都是8、90年代經典粵語流行曲或英文歌，對於年僅28歲、唱開古典歌的海兒難有共鳴，與其他評審有點格格不入，與節目甚至存在核心矛盾，她續說：「佢唱開classical，點樣變返一個好好聽嘅pop song歌手，其實都唔係咁易，啲人覺得佢擺喺度OK，因為佢靚女又後生又著得少，好sexy，如果佢嘅角度係用古典音樂嘅話，係咪同真係《中年好聲音》參賽者唱嘅歌係角度好唔同？始終係流行曲，而佢冇經歷過，佢都未出世，佢九幾年先出世，根本冇經歷過，佢點樣有共鳴感呢？純粹以classical角度去評嘅話，到底有冇同參賽者有共鳴，或者同評委裁判嘅標準係咪真係一致？呢個都係大家可以質疑嘅問題。」此外，她知道海兒是英皇力捧藝人，早前演完舞台劇《三八》，未來又即將出歌，相信工作太忙都是她未能留任原因之一，畢竟《中年》拍攝開廠時間每次都很長。

黃敬佩未有否定海兒的音樂才華，更朗讀出她的超強CV。（IG@hedy_hoiyi）

不過黃敬佩質疑，海兒唱開古典歌，年紀又細，對於評價參賽者唱8、90年代粵語流行曲會否難有共鳴。（IG@hedy_hoiyi）

黃敬佩說：「如果佢嘅角度係用古典音樂嘅話，係咪同真係《中年好聲音》參賽者唱嘅歌係角度好唔同？始終係流行曲，而佢冇經歷過，佢都未出世，佢九幾年先出世，根本冇經歷過，佢點樣有共鳴感呢？或者同評委裁判嘅標準係咪真係一致？」（YouTube@ 中女愛漫遊-黃敬佩 Peggie Wong）

海兒工作量愈來愈多，亦是黃敬佩猜測她不再留任的原因。（IG@hedy_hoiyi）