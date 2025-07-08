「東張女神」首次演《愛回家》秘書肯博肯捱　低胸獻吻獎門人賀壽

今年28歲的陳曉彤（Cindy）是前港姐，更是近一代「東張女神」。深明「流量密碼」的她不時於社交平台分享火辣性感照，大曬堅挺蜜桃臀。近年令人印象深刻的，是陳曉彤去年4月14日採訪曾志偉71歲生日，陳曉彤穿上低胸裝現身道賀，陳曉彤突然問道：「邊個想送Birthday Kiss畀獎門人呢？」一眾「獎老」及嘉賓立即指向陳曉彤，結果麥美恩及林秀怡「出手」將陳曉彤推向獎門人令她成功獻吻。

陳曉彤參選2023年港姐。(畫面截圖)

陳曉彤參選2023年港姐。(畫面截圖)

陳曉彤肯博肯捱，又識製造話題，自然獲公司睇高一線。近日她宣布加入高收視處境喜劇《愛·回家之開心速遞》，擔任秘書一角，集數出街後更有不少觀眾大讚陳曉彤靚女，可見陳曉彤已有一定觀眾緣。陳曉彤分享與劇組演員合照，陳曉彤與「丹爺」劉丹坐在中間，與其他演員相處融洽。陳曉彤發文：「首次擔任愛回家裏的秘書 大家人都很好 很關照我！謝謝你們 大家有看嗎」。

陳曉彤深明「流量密碼」之道。（IG@cht.cindy）

陳曉彤深明「流量密碼」之道。（IG@cht.cindy）

陳曉彤參加《2023年香港小姐競選》入行三甲不入，畢業於加拿大著名學府卑詩大學音樂系碩士，學歷美貌兼備，獲TVB簽約做藝人，並獲安排加入《東張西望》做外景主持。陳曉彤去年已有份拍劇，有機會參演《法證先鋒VI：倖存者的救贖》，上位極速。

陳曉彤入《愛回家》演秘書。（小紅書）

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤採訪曾志偉並成功獻吻賀壽。(畫面截圖)

陳曉彤畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士。（IG@cht.cindy）

13號陳曉彤（Cindy）

陳曉彤是新一代東張女神。(節目截圖)

「東張女神」陳曉彤。(節目截圖)

陳曉彤身材都好好。（IG@cht.cindy）