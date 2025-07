現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚,同年11月宣布造人成功,今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世,並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網,分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情,間中也會曬出仔仔的得意照片。日前她就於IG story分享了她為仔仔舉行百日慶祝派對的照片和片段。

麥明詩一家三口。(IG圖片)

麥明詩成為新手媽咪。(IG圖片)

麥明詩慶祝仔仔百日大。(IG圖片)

昨日麥明詩又再公開更多當日百日派對的照片和片段,並留言寫道:「Learning to party at 100 days 🤟🤟🤟#快高長大 #食得瞓得玩得 #健健康康 #感恩 #百日P 特別鳴謝 #四大長老 這段時間的無限支持和包容 and thank you dear friend for the 老少咸宜 live party music 」。其中一段她分享的短片是她抱住仔仔並把他放在上擺動身體跳舞,跟其他小朋友一起玩得好開心,還隱約可以看到BB的正面樣。

麥明詩為仔仔慶祝百日大。(ig圖片)

麥明詩為仔仔慶祝百日大。(ig圖片)

麥明詩為仔仔慶祝百日大。(ig圖片)