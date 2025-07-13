不科學身材女神自爆細個喊得多令胸骨發達　即場被主持摸胸驗證

海兒憑擔任《中年好聲音》評審成功上位，先後獲得倫敦皇家音樂學院碩士，及香港演藝學院音樂榮譽學士學位的她，音樂造詣當然不容忽視，但網民卻難免聚焦在其甜美外貌及玲瓏浮凸身材。

歌唱家海兒憑擔任《中年好聲音》評審成功上位，先後獲得倫敦皇家音樂學院碩士，以及香港演藝學院音樂榮譽學士學位。（IG@hedy_hoiyi）

海兒音樂造詣當然不容忽視，但網民卻難免聚焦在其甜美外貌及玲瓏浮凸身材。（IG@hedy_hoiyi）

海兒近日接受香港電台節目《守下留情》訪問。（fb：亨恒勤專頁）

近日她接受香港電台節目《守下留情》訪問時，就談到自己其實自小就胸骨過度突出，「我嘅胸骨係好突，因為我細個成日喊，我係喊包，我喊3、4個鐘。我好敏感，可能人哋望我我就會喊，又好容易呷醋。」她續說：「我哋喊嘅時候，身體以為我有少少抖唔到氣、過度換氣，驚我哋窒息，胸骨就會喺我成長嘅時候發達啲，哮喘時候成日都會係咁。」

海兒指自己小時候常常哭，身體以為她抖不到氣，過度換氣，因此胸骨會發達點。（IG@hedy_hoiyi）

海兒近年已「封胸」，清涼泳衣相不復見，她說自己怕曬黑，現在游水都會著防曬衣，又反問記者：「泳衣呢樣嘢真係咁重要咩？（青春留倩影嘛）我都留夠喇掛，哈哈哈，我已經留咗好多。（IG@hedy_hoiyi）

她承認自己骨格精奇，所以共鳴位、唱歌用胸聲（Chest voice）都比較勁，去英國讀書的第一日，已被女教授狂摸，「我professor係咁摸我，摸下顴骨、望吓口腔，摸下條頸幾長，認識我呢件『樂器』。」而在訪問期間，海兒更與周家怡即場互摸胸骨，不過因為電台訪問冇錄影，所以就見不到這幕，但家怡驚嘆：「係喎係喎！你再突啲喎！」

海兒承認自己骨格精奇，剛去英國讀書時被女教授狂摸。（IG@hedy_hoiyi）

海兒又解釋自小已比其他亞洲女性「大隻」，因為她生得高，有1米7以上，在班內也是排隊排得比較後，「我發育得早，聲帶都會長過或者厚過其他女仔，另外就係我玩田徑，我好有力、好有氣，令我參加比賽勁過好多同齡亞洲女性。」她又表示唱歌劇其實很需要體力，自己都因為田徑要狂操體力，故體能都較強。