愛·回家｜女臨記爆拍攝辛酸6小時得呢個價

《愛·回家之開心速遞》是近年TVB王牌劇集，深受觀眾喜愛，就連美國歌手Charlie Puth近日於中國深圳巡演期間，也在IG分享了在酒店休息時收看該劇的畫面。此外，劇組又曾安排內地影迷到將軍澳電視城參觀古裝街兼探班，獲一眾主要演員劉丹、滕麗名、呂慧儀、單立文、周嘉洛、陳浚霆及古佩玲熱情接待。不僅如此，更有行動派劇迷直情到劇集當群眾演員，近日就有一名自稱是Slasher（斜槓族）的女網民，在其社交平台分享自己到劇組拍攝的經歷。

《愛回家之開心速遞》是近年TVB王牌劇集，深受觀眾喜愛。（資料圖片）

Charlie Puth憑電影《狂野時速7》歌曲《See You Again》、《We Don't Talk Anymore》等歌曲而爆紅。（IG圖片）

Charlie Puth在IG分享了在酒店休息時收看《愛·回家之開心速遞》的畫面，引起熱議。（IG截圖）

近日有位小紅書用戶「不是你寶貝」開Po分享「人生體驗之我在香港TVB當群演！（臨記/茄喱啡）」，這位網民表示差點把補習老師變成正職，現在是一位身兼數職的Slasher，她寫道：「某個閒得發慌的週日-學生放假沒有工作沒有約會也沒有課業，突然閃過一個念頭，於是鼓起勇氣報名了這次的群演通告。」

《愛・回家》劇組早前迎內地影迷團探班。（截圖）

大家都好興奮！（截圖）

任影唔嬲。（截圖）

博主續言：「眾所週知，TVB的臨演薪資為『情懷價』，2025年的今日時薪依然是以最低工資計算。這次的通告是《愛回家之開心速遞》，將軍澳地鐵站集合搭接駁車進電視城。等待開工的時間非常漫長，旁邊的資深『茄喱啡』阿姨熱情分享：『後生女，第一次啊？』博主又指攝影廠冷得像急凍庫，拍了5小時後，她已經冷到懷疑人生，「原定通告到午夜，結果6點放飯時，劇組突然宣布『cut人』。吃完面前熱騰騰的飯菜，就領到微薄的200多港幣工資。下班。錢少、事少、工時長，但這天賺的快樂，居然比上次日入1500的補習課還豐盛，給我帶來的情緒價值更值得回味。」

網民分享做《愛·回家之開心速遞》臨記的體驗。（小紅書截圖）

網民指攝影廠冷得像急凍庫。（小紅書圖片）

事後，博主更在播出的劇集中發現自己的身影，雖然僅是路人甲，但仍讓家人興奮不已，「當臨演時，我是劇組齒輪裡的一顆小螺絲，但我是自己人生劇本的主角。下次當然還要再玩！（後記：回家等來了《愛回家》我自己出現的那集，發現自己在背景裡，有幾個鏡頭一閃而過也有我！爸媽認出我的時候比我還興奮，我媽還說前面有個女演員擋著我了。我說那個是主角，我是路人甲。」

6小時收入253港幣。（小紅書圖片）

博主指放飯時，劇組突然宣布「cut人」。（小紅書圖片）

貼文引發網民熱議，有網民更正實際工時為6小時，獲253元，但仍被調侃：「仲衰，正一250」。不過，亦有網友表示理解：「200多港幣五個小時還行，深圳群演80rmb（人民幣）。」、「玩吓、當見識一下體驗吧！」 認為有一次特殊的人生經歷都好寶貴。

網民留言。（小紅書截圖）