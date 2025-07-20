颱風韋帕｜Eric Kwok十號波帶狗落街屙屎仲被愛犬玩：佢要出街屙

颱風韋帕襲港，儘管4時10分天文台已從十號改為八號風球，但風勢仍然猛烈。雖然打風時大部份人都會留在室內安全地方，但毛孩始終習慣每日落街散步如廁，作為「奴才」者也只好冒著風雨仍盡力配合。音樂人Eric Kwok（郭偉亮）發布一條十號風球下帶愛犬落街便便的影片，互動十分搞笑！

Eric Kwok與老婆葉佩雯好錫愛犬菠蘿，去旅行都帶埋佢。（IG@eric.kwok）

Eric Kwok是位稱職的主人。（IG@eric.kwok）

片中，狗狗菠蘿著住雨褸，搭𨋢時Eric Kwok說：「我知你屙屎一定要出街屙，但係今日係10號風球呀喂，小心啲呀喂！Go Go Go！」出𨋢後連管理員都提醒Eric Kwok外面十號風球，但愛狗心切的他也只得拖著菠蘿出外，希望速去速回，Eric Kwok全程催狗狗：「老細，大佬，可唔可以快啲屙屎呀？唔該」、「屙屎！快啲屙屎！你識聽㗎，你知屙屎係咩意思。」

狗狗菠蘿著住雨褸，搭𨋢時Eric Kwok說：「我知你屙屎一定要出街屙，但係今日係10號風球呀喂，小心啲呀喂！Go Go Go！」（IG@eric.kwok）

出𨋢後連管理員都提醒Eric Kwok外面十號風球，但愛狗心切的他也只得拖著菠蘿出外，希望速去速回。（IG@eric.kwok）

十號風球期間，住所外風大雨大。（IG@eric.kwok）

Eric Kwok全程催狗狗：「老細，大佬，可唔可以快啲屙屎呀？唔該」、「屙屎！快啲屙屎！你識聽㗎，你知屙屎係咩意思。」（IG@eric.kwok）

點知狗狗愈跑愈遠，出面又橫風橫雨，追得辛苦的Eric Kwok唯有繼續跟住菠蘿跑，更問狗狗是否玩嘢，期間菠蘿坐低似是終於要去廁所，Eric Kwok讚牠「你真係叻呀！」但話音未落，菠蘿又繼續走，最後牠終於在某處停低「擺低幾両」，喂，你真係叻呀！Eric Kwok興奮表示：「啊，十號風球嘅屎呀！Yes！very good！」網民都覺得搞笑，更有人留言：「屎不宜遲」

點知狗狗愈跑愈遠，出面又橫風橫雨，追得辛苦的Eric Kwok唯有繼續跟住菠蘿跑，更問狗狗是否玩嘢。（IG@eric.kwok）