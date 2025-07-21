天王嫩妻懷第三胎遊西雙版納　傣族造型曬纖瘦身材零孕味驚艷網民

現年38歲的方媛與年長22年的天王郭富城結婚8年，兩人育有一對女兒Chantelle及Charlotte，一家四口幸福美滿。早前郭富城在父親節公開方媛懷上第三胎，但就未有透露BB性別或更多細節。現時專心養胎的方媛，不時都在社交平台分享生活點滴，昨日（20日）去到西雙版納，更以傣族造型示人，身材依然苗條，完全零孕味！

方媛郭富城轉眼結婚八年。（IG@aaronkwokxx）

郭富城方媛一家四口非常幸福！（IG@aaronkwokxx）

昨日方媛在社交平台分享了多張穿上傣族造型的靚相，配上金冠及金耳環，斜肩的剪裁大曬香肩，皮膚白晢，非常養眼。雖然方媛身懷六甲，但穿上貼身修腰裙依然散發著濃濃少女味，一點都不像孕婦。方媛於並留言寫道：「歡迎來到西雙版納，就說也拍一套留個紀念吧。弄好造型突然下大雨了☔️（辛苦打傘的小姐姐和燈光，攝影師了❤️）#西雙版納 #傣族服飾 #總要體驗一次民族風情」。

昨日方媛在社交平台分享了多張穿上傣族造型的靚相。（微博）

方媛身材依然苗條！（微博）

零孕味！（微博）

完全看不出懷孕。（微博）

有大批網民看到新照後，都忍不住大讚：「看不出來懷孕啊」、「真的長得好標緻好漂亮啊」、「顏值太讚」、「確實漂亮自然」、「懷孕中還能這麼瘦」、「又美又接地氣，天王好眼光啊」、「一點都看不出來懷孕」、「真人太美了」、「完全看不出來肚子」。另外，有不少粉絲都關心方媛懷孕狀況，並表示：「注意飲食衛生，懷孕別吃亂七八糟的涼菜生的」、「一定要注意身體」。