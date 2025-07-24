鍾柔美拍拖睇戲斷正？獨家回應否認被摸Pat：如果有我一定會避開

「聲夢小花」鍾柔美18歲卜卜脆，當然多男仔追，其實早在她入行拍《青春本我》時，盛傳她與Super Tiger成員劉展霆（Eden）拍拖，更有網民言之鑿鑿稱見過兩人手拖手行街，以及開設了情侶IG賬號，不過Yumi卻否認指要專注學業，冇時間拍拖。

Yumi驚傳出Pool！（IG@yumichung1221）

Yumi曾被指與大自己10年的劉展霆拍拖，但她強調。（資料圖片）

而昨日（23日），有傳媒就影到Yumi與疑似男友拍拖睇戲，昨晚是Marvel 新片《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）特別試映場，Yumi及不少圈中藝人都獲邀。據報道指，Yumi原本單拖入場，但入戲院後她卻會合了背心男，二人皆戴著口罩和Cap帽刻意低調，就算離場都前後腳。不過散場行到去暗黑通道時，二人卻放下戒備，男方更用手輕撫Yumi膊頭及屁股；行到去商場時，男方亦情不自禁依偎在Yumi肩膊，相當煙韌。

Yumi與背心男睇《神奇4俠：英雄第一步》特別試映場，散場時舉止親暱，傳媒影到她被男方輕撫Pat Pat！（IG@yumichung1221）

鍾柔美就是以這身裝束現身戲院，與背心男睇戲。（IG@yumichung1221）

睇完戲之後，Yumi都有在IG發布自己睇《神奇4俠：英雄第一步》的照片，不過就只是影了開場前的屏幕相，而她在同日另一個宣布考車牌成功的帖文中，身穿的衣服與昨晚在戲院的為同一套，似乎她昨日行程相當緊密，考車、食壽司、睇戲。

Yumi在睇戲前發布了考車成功的消息，身穿的裝束也是跟睇戲同一套。（IG@yumichung1221）

《01娛樂》記者就此事向Yumi求證，她否認拍拖，指見到新聞都嚇一嚇，澄清對方身份：「呢個朋友都係我同學，我都係邀請佢同我睇呢一齣戲，而且佢唔係我男朋友。（佢唔係你男朋友？）係。」對於與男方要刻意前後腳，入場及散場後才稍為鬆懈，Yumi表示：「我考完車都好開心，分開係因為我之前有嘢做，我係做嘢，分開入因為我要做嘢，入去等先，要打吓卡，做我應該做嘅嘢，因為都算Job，有人邀請我去睇，我都要做返我要做social media嘅嘢。同埋我嗰陣有好大社恐，有好多識嘅人，要打招呼，都係等佢，冇前後腳。」

鍾柔美指跟自己睇戲的是同學，不是男朋友。（IG@yumichung1221）

而摸屁股等親暱行為，她略帶委屈問：「我冇做過任何嘢都寫到咁，搞到好多人睇……」並澄清：「我真係無諗過咁樣都寫，如果我有感覺（被摸屁股）我自己會出聲，但嗰條片，總之一直以來都冇近距離接觸，絕對冇！同埋我全程都係企喺度，撓住手，完全乜都冇做過，同埋我唔知……可能呢個friend care得特別多，佢好注重我有冇掂到人、撞到嘢，所以先會咁，但完全係零接觸。」她指片中可能見到男方將手放在她身後，但並冇真正接觸到，強調：「如果有我都一定會出聲，完全冇！」

對於被傳媒指她遭暗黑被男方摸Pat Pat，她否認：「如果有我都一定會出聲，完全冇！」強調與對方零接觸。

Yumi說自己跟這名同學仔完全冇發展空間，自己工作很忙，「如果真係有發展空間，我哋都係喺學校相處，同我啲groupmate一齊相處，冇額外地自己有其他私人時間，因為我自己都要工作，做嘢，冇乜時間，我擺唔到咁多時間喺呢啲嘢度，因為我又要考牌，嚟緊9月又要開學，所以其實我都要開始轉吓。」