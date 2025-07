張曦雯與男友突然分手IG清空合照：相信一切都是最好的安排

TVB馬來西亞視后張曦雯與加拿大混血男友Mark Brunyez不經不覺已經拍拖8年,她更不時在社交平台分享二人甜蜜的照片,故此不時傳出婚訊,但最近卻傳出張曦雯與混血男友的「分訊」,而她的社交平台亦很久不見與男友Mark Brunyez的合照。

張曦雯與男友感情穩定早已同居。(IG:@kelllycheung)

張曦雯曬混血兒男友甜蜜合照賀年。(IG圖片)

張曦雯最近在社交平台分享了最近的感覺:「An unexpected break from filming and I’m cherishing every quiet moment at home. This year brought some major personal changes. Finally taking time to settle into this new chapter and figure out who I am and what I truly need. (拍戲的意外空檔,我很珍惜在家裡的每一個安靜的時刻,今年帶來了個人重大的改變。終於花時間安頓到這個新的篇章,找出我是誰,我真正需要什麼。改變不容易,但相信一切都是最好的安排。」

張曦雯最近在社交平台分享了最近的感覺。(ig@kelllycheung)

除了意味著新生活及改變外,張曦雯的社交平台上與混血男友Mark Brunyez的合照亦被刪去,而二人的社交平台亦互相取消了關注,相信二人已經分手。

二人的社交平台亦互相取消了關注。(ig截圖)